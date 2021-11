Chiellini podpořil superligu, v evropských soutěžích vidí budoucnost fotbalu

Kapitán Juventusu a italské fotbalové reprezentace Giorgio Chiellini veřejně podpořil myšlenku na vznik superligy, o jejíž založení se v dubnu pokusila dvanáctka evropských velkoklubů. Podle sedmatřicetiletého mistra Evropy by se mělo na klubové úrovni hrát více pohárových zápasů mezi nejlepšími týmy, naopak národní ligy by měly ustoupit do pozadí.

"Špičkoví hráči i fanoušci chtějí víc zápasů na evropské úrovní. Tohle je budoucnost fotbalu, nikoliv národní soutěže," řekl Chiellini v rozhovoru pro internetovou televizi DAZN.

Podle zkušeného stopera se fotbal potřebuje stále posouvat dopředu a za vzor dává Spojené státy. "V USA mají superligu v každém sportu, ani my nesmíme zaspat. Momentálně ale neexistuje napříč fotbalovým prostředím žádný pořádný dialog," podotkl kapitán mistrů Evropy z letošního roku.

Termíny pro novou soutěž by vytvořil upozaděním národních lig. "Třeba italskou ligu by mělo místo současných 20 týmů hrát 18, možná jen 16 týmů. Pomohlo by to sportovní úrovni a ubylo by zápasů. Fotbal je pořád nejkrásnější hra na světě, ale stále ho můžeme vylepšovat," dodal Chiellini, který kvůli zranění bude Itálii chybět v závěrečných dvou zápasech kvalifikace o mistrovství světa proti Švýcarsku a Severnímu Irsku.

Založení samostatné superligy v dubnu oznámilo 12 evropských velkoklubů. Projekt nevydržel od ohlášení ani 48 hodin, poté co od něj pod tlakem vlastních fanoušků i vlády odstoupila anglická šestice Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Manchester United a Manchester City. Brzy je následovaly další tři zakládající kluby AC Milán, Inter Milán a Atlético Madrid.

Jako poslední se od projektu nedistancovaly Real Madrid, Barcelona a právě Juventus. Evropská fotbalová unie UEFA stále usiluje o potrestání rebelujících klubů, naposledy ale vyhověla požadavku obchodního soudu v Madridu a zastavila disciplinární řízení. Zároveň však podala odvolání k vyššímu španělskému soudu.