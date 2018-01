Lazio si hladce poradilo s Udine, AS Řím zachránil remízu Džeko

Lazio v lize vyhrálo potřetí za sebou a soupeřům v této sérii nastřílelo celkem 13 branek. Dnes se dostalo do vedení zásluhou Samirova vlastního gólu, po změně stran zvýšili vedení římského celku Nani a Felipe Anderson.

Čeští hráči Udine se na hřišti nepotkali. Antonín Barák nastoupil v základní sestavě hostů a na trávníku vydržel do 55. minuty, Jakub Jankto nastoupil o deset minut později.

Sampdoria se proti AS Řím dostala do vedení v nastaveném čase první půle, kdy Quagliarella proměnil pokutový kop. Útočník hostů Patrik Schick se po střídání dostal do hry v 63. minutě a byl u toho, když jeho tým rovněž v nastavení vytěžil z velkého tlaku vyrovnávací branku. AS Řím nicméně nedokázal zvítězit v pátém utkání po sobě.