Buffon má další jistotu: Maldiniho rekord v počtu ligových startů nepřekoná

Poté, co se squadrou nezvládl baráž o postup na mistrovství světa 2018, se Buffon vzdal reprezentace.

„Je to hořké, ale chci se soustředit na výkony v bráně Juventusu," tvrdil, aby už po pár dnech přispěchal s tím, že kdyby snad národní tým v budoucnu potřeboval, bude připraven se kdykoli vrátit.

Szczesny se chopil šance

„Třeba i v šedesáti," žertoval Buffon, jenž v neděli oslavil čtyřicáté narozeniny. To už s jistotou, že v letošní sezóně ligového rekordmana Paola Maldiniho nepřekoná. V zápase proti Chievu, který Stará dáma vyhrála 2:0, totiž seděl jen mezi náhradníky, neboť trenér Allegri dal opět přednost polskému gólmanovi Wojciechovi Szczesnymu.

Ten se dostal mezi tyče Juventusu nejdřív v říjnu, kdy byl Buffon zraněn, a poté začátkem prosince, kdy brankářskou jedničku vyřadilo další zranění.

Polský legionář se nabídnuté šance chopil, v 16 soutěžních zápasech udržel jedenáctkrát čisté konto a dal tak na srozuměnou, že Buffon hned tak nemíní pustit zpátky do brány.

I kdyby se tam ale Gigi vrátil už v příštím ligovém utkání proti Sassuolu a chytal až do konce sezóny, rekord Maldiniho v počtu startů v Serii A by přesto nepřokonal.

Maldini odehrál 647 zápasů, Buffon jich má momentálně na kontě 629. A i kdyby jich přidal ještě šestnáct, neboť tolik kol do konce tohoto ligového ročníku chybí, dostane se na kótu 645.

Rekord ho prý netrápí

I proto Buffon obrací a naznačuje, že by mohl chytat i v další sezóně. „Nejde mi o rekord, to je to poslední, co mě momentálně trápí. Natož aby Maldiniho rekord ovlivňoval mé rozhodnutí, zda odejít do fotbalového důchodu či nikoli," tvrdil Buffon pro kamerami RAI.

„Bylo by samozřejmě hezké mu ho sebrat, ale na druhou stranu musím být spokojen s tím, čeho jsem dosáhl a kolik zápasů jsem sehrál. Pokud rekord zůstane Paolovi, budu šťastný, protože on je hráčem, který si zaslouží, aby mu rekord patřil."

Buffon o své fotbalové budoucnosti promluví až poté, co se setká s prezidentem Juventusu Agnellim.

„Andrea je mužem, který se o mě vždy staral, takže právě s jeho pomocí se rozhodnu správně. O tom, zda v mém věku dál chytat i o tom, jaká by mohla být má role v Juventusu v budoucnu," prozradil Buffon, že ke zmiňované schůzce má dojít již brzy.