Fotbalista Astori náhle zemřel krátce před utkáním, Serie A se dnes hrát nebude

Zápas Serie A, který měl začít v Udine v 15 hodin, byl okamžitě odložen. Následně vedení soutěže na žádost většiny klubů zrušilo i dalších šest na dnes naplánovaných duelů nejvyšší soutěže.

La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e' scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore.

Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità di tutti. pic.twitter.com/bFGnkReWEC — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 4. března 2018 Fiorentina s hlubokým zármutkem oznamuje náhlé úmrtí svého kapitána.

Astori si v letech 2011 až 2017 připsal 14 startů za národní A-tým a na kontě má jednu vstřelenou branku. Byl odchovancem AC Milán, z něhož v roce 2008 přestoupil do Cagliari. V klubu ze Sardinie byl osm let, během nichž stihl také hostování v AS Řím a Fiorentině, kde se následně stal kmenovým hráčem a kapitánem týmu. Vysoký stoper zemřel dva týdny poté, co se mu narodila dcera.

Una brutta notizia è arrivata stamattina 😥😥..così ti ricordo per sempre RIP Davide il Capitano pic.twitter.com/yvVQShJUIp — Tomas Ujfalusi (@TomasUjfa) 4. března 2018 "Budu si tě pamatovat navždy. Odpočívej v pokoji, kapitáne," vzkazuje Tomáš Ujfaluši, který také nosil kapitánskou pásku ve Fiorentině.

Podle italských médií našli Astoriho mrtvého jeho spoluhráči. Ti byli překvapeni, že kapitán nedorazil na týmovou snídani a nereaguje na hotelový telefon ani na klepání na dveře. Ještě před tím, než hotelový personál přinesl klíč od pokoje, vyrazili dveře.

Sconvolta dalla tragica notizia, tutta la famiglia della Lega Serie A si stringe attorno alla famiglia di Davide Astori e alla @acffiorentina.



Tutte le gare in programma oggi sono rinviate in segno di lutto.

Ciao Davide. pic.twitter.com/KWa4P0dPHc — Serie A TIM (@SerieA_TIM) 4. března 2018 Vedení italské Serie A v reakci na tragickou událost odkládá všechny dnešní duely a vyjadřuje podporu rodině fotbalisty.

"Skvělý hráč, ale ještě více skvělý člověk. Kolik bitev jsme spolu odehráli v Cagliari a pak jsme se znovu sešli v Římě. Stále nemůžu uvěřit," napsal na sociální síti bývalý Astoriho spoluhráč, belgický reprezentant Radja Nainggolan.