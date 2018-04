Český reprezentant nadchl Itálii parádním sólem, prohru však neodvrátil

Barákova parádní chvíle přišla v jedenácté minutě. Český reprezentant postupoval s míčem po levém křídle, unikl dvěma protihráčům a přes dalšího soupeře předložil ideální přihrávku pro Lasagnu. Ten neměl problém dostat hosty do vedení. Jenže to nakonec byla poslední radost, co si Udinese v utkání užilo. Cagliari totiž za chvíli vyrovnalo a šest minut před koncem vstřelilo i vítězný gól.

Udinese si tak připsalo devátou prohru v řadě a už je jen šest bodů nad pásmem sestupu. Navíc další týmy z druhé poloviny tabulky budou svá utkání 32. kola teprve dohrávat. Barák, který v Česku hrál za Příbram a Slavii, zaznamenal v této sezóně Serie A šest gólů, nyní má na kontě i tři asistence.