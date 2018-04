Vztek a násilí. Fandové chtěli vtrhnout do šatny, Stramaccioni už se chystá

Tuší to celá Itálie. Jedenáctou porážku v řadě prostě trenér fotbalistů Udinese Massimo Oddo nemůže ustát. Tým, kde působí i Češi Antonín Barák a Jakub Jankto, si zahrává s pověstí a pomalu se blíží sestupovým příčkám. Poslední domácí porážka s ohroženým Crotone 1:2 rozzuřila fanoušky. Podle italských médií dokonce dva z Ultras chtěli vtrhnout do šatny, vše odnesl zraněním jeden člen ochranky. Podle listu Gazzetta delo Sport by se novým koučem měl stát Andrea Stramaccioni, který se nedávno poroučel z Letné.

Poté, co Udine neuhrálo ani jediný bod v jedenácti ligových utkáních v řadě, se v italských médiích řeší vlastně jediná věc. Odstoupí trenér sám, nebo jej vedení Udine odvolá? Hněv fanoušků nebere konce, jasno by o řešení situace mělo být během následujících čtyřiadvaceti hodin. Pozici spasitele a záchranáře je podle italských médií připravený Andrea Stramaccioni, kterého fanoušci v Čechách dobře znají z neúspěšného angažmá ve Spartě. Ten už v klubu v roce 2014 působil.

Majitelé klubu byli v neděli v Londýně, výsledkový průšvih by se měl řešit během pondělí. „Nechceme rozhodovat s horkou hlavou, necháme si na to čtyřiadvacet hodin," cituje prestižní list vyjádření generálního manažera Franka Collavino pro SKY Sport. Nikdo z expertů však nejspíš nepochybuje o konci trenéra Odda. Trenér ani hráči po utkání nemluvili s médii.

To tvrdé jádro fanoušků dalo jasně najevo, co si o současných výsledcích myslí. Vztek, napětí, násilí na stadiónu i mimo něj. Dva členové Ultras se údajně pokusili vtrhnout do hráčské šatny, aby si to s hráči vyříkali. Zraněním to odnesl jeden ze strážců pořádku, neměl by však být zraněný vážně.

O výměně trenéra se spekulovalo už po předchozí prohře s Neapolí. Tam ještě trenér Oddo porážku ustál, nyní to však vypadá, že je jeho pozice vážně ohrožena.