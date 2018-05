Italskou fotbalovou reprezentaci převezme trenér Mancini

"Ještě cizelujeme některé aspekty, ale můžeme říct, že dohoda s Mancinim jako italským trenérem je hotová. Jsme spokojení a stejně tak Mancini, jeho nadšení bylo v rozhodování hlavním faktorem," uvedl za svaz komisionář Roberto Fabbricini.

Mancini, jenž se v neděli dohodl v bohatém ruském klubu na předčasném ukončení smlouvy platné do roku 2020, dnes přiletěl do Itálie. Na úterý má dohodnutou schůzku v sídle italského svazu. "Uvidíme, co bude," řekl bez dalších podrobností.

Lavička národního týmu je volná od listopadu, kdy Itálie neuspěla v baráži o mistrovství světa se Švédskem. Po historické blamáži skončil Gian Piero Ventura a mužstva se dočasně ujal Luigi Di Biagio. Největší favorit na uvolněný post Carlo Ancelotti minulý týden nabídku svazu odmítl.

Bývalý reprezentační útočník Mancini v minulosti trénoval několik předních klubů, mimo jiné Inter Milán, Galatasaray či Manchester City, který dovedl v roce 2012 k prvnímu anglickému titulu po 44 letech.