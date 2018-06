Tlaku se nebojím a nikomu na ruku nepůjdu, tvrdí nový šéf rozhodčích Chovanec

Rozhodčí jsou pod drobnohledem klubů i veřejnosti a jejich šéf to občas schytá. Schválení do této funkce je spíš na gratulaci, nebo kondolenci?

To ať si každý vyloží, jak chce. Pro mne je tato funkce velkou výzvou. Když jsem dostal nabídku od předsedy FAČR pana Martina Malíka, vzal jsem si čas na rozmyšlenou. Rozhodl jsem se do toho jít a pomoci českému fotbalu na tomto úseku. Považuji za správné, že vedení fotbalu oslovuje bývalé úspěšné reprezentanty, aby pomohli na různých úsecích. Teď nemyslím ani tak sebe, jako třeba Pavla Nedvěda, Karla Poborského a další. Tito lidé mají českému fotbalu co dát a jsem přesvědčen, že jsou na to i připraveni.

Griloval vás výkonný výbor před schválením?

Řekl jsem svoji představu o této práci, zodpověděl pár dotazů. Žádné grilování nebylo.

Co považujete za svůj hlavní úkol v této funkci?

Ono jich je víc. Především zkvalitnění práce rozhodčích. Vždycky je co zlepšovat a já bych chtěl, aby čeští rozhodčí stoupali výš na žebříčku FIFA a UEFA a rozhodovali velké zápasy jak v evropských pohárech, tak i na světových a evropských šampionátech. Zároveň budeme hledat nové mladé adepty, protože sudích není tolik, kolik bychom potřebovali. Znamená to lepší spolupráci s komisemi rozhodčích Čech a Moravy. Potřebujeme mít i věkově vyváženou listinu rozhodčích.

Zmizí z té stávající nějaká jména?

Nikdo nezmizí, naopak přibydou mladí sudí, s nimiž je třeba samozřejmě pracovat.

Vybral jste si svoje spolupracovníky v komisi sám, nebo vám byli do ní dosazeni?

Spolupracovníky jsem si vybral sám, ale zatím nemohu říct jejich jména, protože musejí projít schválením FAČR, co říct k tomu má i LFA. Až bude komise kompletní, vyjádřím se k tomu. Vybral jsem si lidi, o nichž vím, že mají zkušenosti a kvalitu. Byla by škoda například nevyužít bývalé sudí s mezinárodními zkušenostmi.

Mluvil jste se svých předchůdcem Michaelem Listkiewiczem?

Nemluvil. Nemám na něj telefon a nepovažuji to ani za nutné. Vím, že komisi vedl, nějakou práci také odvedl. Máme před sebou jako nová komise spoustu úkolů. Třeba se někde potkáme a popovídáme si spolu.

Jako hráč a kapitán, trenér i manažer jste se s rozhodčími potkával. Vidíte někde nějaké úskalí ve vzájemné komunikaci?

Máte pravdu, že se sudími jsem se v různých funkcích hodně potkával. Mám přehled i o těch současných a nevidím nikde žádné úskalí naší spolupráce.

Žijeme v Čechách, kde lidé slyší i trávu růst. Mám na myslí spekulaci o tlaku na vás z různých stran, hlavně klubů či vrcholných funkcionářů…

Na tlak jsem zvyklý a nehrozí, že bych cokoliv ovlivňoval v něčí prospěch nebo šel někomu na ruku. Bývám spojován se Spartou, ale v té už šest let nepracuji a nejsem s ní ani v kontaktu. Těmi funkcionáři myslíte asi místopředsedu FAČR Romana Berbra. Nic takového opravdu nehrozí. Myslím si, že jeho osoba je v této souvislosti v poslední době až démonizovaná.

Budete mít konečné slovo při nominacích rozhodčích na zápasy?

Předložím návrh, který bude schvalovat komise. Stejně to dělá UEFA v evropských pohárech.

Jistě sledujete zápasy mistrovství světa, díváte se víc na rozhodčí?

Dokonce víc pozornosti věnuji rozhodčím než samotnému fotbalu. Je to ideální příležitost porovnat si výkony a přístup našich sudích s těmi nejlepšími evropskými, americkými, africkými či asijskými. Je to velmi zajímavé.

Hodně se mluví o videu, jaký je váš názor na jeho využívání?

Video je jedna z velmi pozitivních věcí, které kvituji. Určitě je dobře, že u nás už máme s videem zkušenosti. Hodně práce odvedl pan Roman Hrubeš. Samozřejmě i šampionát ukazuje, že tento projekt je stále na začátku a je co zlepšovat, ale jedná se o velmi důležitý krok pro fotbal. Uvidíme také, jaké budou výstupy ze světového šampionátu. Budu se snažit, aby v naší nejvyšší soutěži přibývalo zápasů, na nichž budou videorozhodčí. Samozřejmě to je otázka technického vybavení, ale i proškolení nových sudích. Bohužel v závěru minulého ligového ročníku se ukázalo, že jich máme málo. I tohle je důležitý úkol, který před námi stojí.