Slavia prodloužila smlouvy s Teclem a Zmrhalem do roku 2021

Fotbaloví reprezentanti Stanislav Tecl a Jaromír Zmrhal prodloužili smlouvy s pražskou Slavií do roku 2021. Teclovi měl původně kontrakt vypršet na konci příštího roku, Zmrhalovi o půl roku dříve.

"Jsem rád, že od Slavie přišla tato nabídka a mohu tu zůstat a hrát, kde to mám rád," řekl Zmrhal pro Slavia TV. "Je to pro mě velký závazek do další práce," dodal Tecl.

📝 AŽ DO ROKU 2021!

Jaromír Zmrhal a Stanislav Tecl prodloužili smlouvy se Slavií až do roku 2021! Více info ráno na Slavia TV!#spolujsmesilnejsi #spolupisemehistorii pic.twitter.com/jzsaRuTlwU — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 3. července 2018

Sedmadvacetiletý Tecl poprvé přišel do Slavie v roce 2010 na hostování z Jihlavy. Po angažmá v Plzni a Jablonci přestoupil do Edenu v lednu 2017. Podzim minulé sezóny opět strávil v Jablonci na hostování, ale na jaře se už prosadil mezi opory Slavie. Celkem má v lize odehráno 145 zápasů a dal 51 gólů.

Čtyřiadvacetiletý Zmrhal je odchovancem Slavie, za jejíž první tým hraje od roku 2012. Dosud za ni odehrál 161 ligových duelů a vstřelil 21 branek.