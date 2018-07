Plzeň získala ze Slavie mladého záložníka Buchu

"Pavel Bucha se po dopoledním podpisu smlouvy ihned přesunul za týmem na rakouské soustředění, kde se zapojí do tréninkového procesu. Celá záležitost se urodila velmi rychle, nicméně shoda s trenérským týmem Viktorie byla jednoznačná," řekl pro klubový web generální manažer Viktorie Adolf Šádek. "Je to prototyp moderního středního záložníka, který zvládá na vysoké úrovni veškeré herní činnosti," dodal.

Bucha v minulé sezóně dostal šanci v A-týmu Slavie, jejíž dres oblékal od svých deseti let po přestupu z Neratovic. Hned v prvním jarním zápase nastoupil v základní sestavě, celkem si připsal pět ligových startů. Probojoval se i do národního týmu do 20 let.

Slavia obdržela výpověď smlouvy Pavla Buchy. Hráč následně přestal plnit smluvní povinnosti k SK Slavia Praha, respektovat pokyny nadřízených a neúčastnil se treninků. Klub s výpovědí smlouvy ani bezprecedentním postupem hráče a jeho agentů nesouhlasí: https://t.co/VWVNYpkZjI pic.twitter.com/avDBxrF0Ah — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 9. července 2018

Jenže pak se Bucha a jeho zastupující agentura Sport Invest nedohodli se Slavií na prodloužení smlouvy, jelikož klub z Edenu nechtěl přistoupit na výstupní klauzuli. Bucha byl následně přeřazen do juniorky. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík v důsledku kauzy oznámil, že už nebude se Sport Investem spolupracovat.

Bucha začal přípravu v juniorce Slavie, ovšem nemožnost trénovat s prvním týmem a další kroky vedení Slavie byly údajně podle nových předpisů FIFA porušením smlouvy, kterou tak Bucha vypověděl. "Slavia obdržela výpověď smlouvy Pavla Buchy. Hráč následně přestal plnit smluvní povinnosti, respektovat pokyny nadřízených a neúčastnil se tréninků. Klub s výpovědí smlouvy ani bezprecedentním postupem hráče a jeho agentů nesouhlasí. Záležitost je v rukách právních zástupců a klub se k ní již dále nemůže vyjadřovat," uvedla Slavia v prohlášení na svém webu.

Výpověď smlouvy Fotbalová asociace zaregistrovala a z Buchy byl volný hráč. Toho využila Plzeň a podepsala s hráčem smlouvu. Slavia nyní může případ předat sboru rozhodců. Pokud ta určí, že Bucha vypověděl smlouvu neprávem, bude muset Slavii uhradit kompenzaci.