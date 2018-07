To je posila. Do Zlína míří útočník Jakubov, který prošel Spartou i Portem

Jakubov v minulosti prošel řadou klubů od Sparty, přes FC Porto, SV Horn či Inter Bratislava a Košice, ale výrazně se prosadil až v předminulé sezoně v druholigovém Varnsdorfu, kde během podzimu nastřílel deset gólů a řekl si o přestup do tehdy druholigové Ostravy.

V Baníku se však hned v zimní přípravě zranil, nastupoval sporadicky a po návratu Ostravy do nejvyšší soutěže se do sestavy neprobojoval vůbec. Na jaře proto odešel na hostování do druholigového Ústí nad Labem, kterému šesti trefami pomohl k záchraně.

"Je to útočník, takže především do té útočné fáze, kde potřebujeme být efektivnější, jsou jeho parametry na vysokého útočníka ideální. Věříme, že naváže na předešlá působení, kde střílel góly a šlo mu to. Nám pomůže celkově k tomu, abychom byli produktivnější a zvýší konkurenci do útoku," uvedl na zlínském webu sportovní ředitel Zdeněk Grygera.