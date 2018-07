Spokojený Vrba: Kádr je zajímavý, silný! Navíc nestál fůru peněz

Zažívá s Plzní mimořádnou přípravu. Český mistr stojí před generálkou na novou sezónu, v níž si zahraje Ligu mistrů, a doposud je stoprocentní. Neznervózňuje kouče Pavla Vrbu takřka bezchybná příprava? „Když to nefunguje, jsme kritizovaní, když funguje, máme z toho být nesví," směje se.

Jeho tým si může pokazit bilanci už jen zítra, kdy ho čeká závěrečný duel na rakouském soustředění s Dynamem Kyjev. „Nám ale všechno nefunguje, s Budějovicemi jsme dostali tři góly. Takže se nedá říct, že by příprava byla bez chyb. Co se však týká kádru, je silný. Pro kluky bude těžší dostat se do sestavy, pro mě jde o velkou výhodu," libuje si Vrba.

V kabině má čtyři nové tváře. Stopera Luďka Pernicu, záložníky Romana Procházku, Ubonga Ekpaie a Pavla Buchu. S posílením je spokojený. Viktoria se opět držela své filosofie – vyhnula se bláznivým nákupům za přemrštěné částky, snažila se přivést zajímavá jména za rozumnou cenu.

„Přišli hráči, kteří kádr ještě zkvalitňují. Vyšla nám nákupní politika, která začala už na podzim získáním Pernici, který jaro dohrával ještě v Jablonci. Kroky, které jsme udělali s dostatečným předstihem přinášejí ovoce, kádr je podle mě zajímavý. A možná i dobře zainvestovaný, protože to nestálo fůru peněz," těší Vrbu.

Pohyb v kádru směrem dovnitř je u konce, následovat budou výhradně odchody. Kádr by měl opustit jeden z kvarteta útočníků (Michael Krmenčík, Tomáš Chorý, Marek Bakoš, Jakub Řezníček). „Je pravděpodobné, že všichni čtyři nezůstanou," připouští kouč. Není stále vyloučené, že dres změní Krmenčík, za kterého v zimě nabízely zahraniční kluby zajímavé sumy. Newcastle dokonce 300 miliónů korun.

„To je spíš otázka na Michaela, jeho manažera a na vedení klubu. Se mnou nikdo nediskutoval o tom, že by měl někam odejít. Pouze jsem v některých médiích viděl celý seznam klubů, kam by měl zamířit. Z vlastní zkušenosti vím, že média často přinášejí informace, které nejsou úplně pravdivé," tvrdí Vrba.

Také o něj byl zájem, během jara mu na stole přistálo několik nabídek. Odmítl. „Nějaké nabídky byly, ale vzhledem k tomu, že Plzeň hraje Ligu mistrů a já jsem ve Viktorce spokojený, rozhodl jsem se dál nejednat. Debaty byly vždy o tom, že pokud budeme v Champions League, nikam nejdu," uzavírá Vrba.