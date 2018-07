V prvním poločase měli Plzeňští slibné šance. Kopicovu střelu vytáhl na roh brankář Bojko a Slovák Procházka z dobré pozice hlavičkoval těsně vedle. Dynamo se dostalo do vedení v 61. minutě, kdy Bujalskij přízemní střelou překonal brankáře Hrušku. Viktoria inkasovala teprve ve druhém přípravném duelu.

Závěr utkání byl hodně rozkouskovaný střídáními. Hruška výborně zneškodnil samostatný únik Kalitvinceva, ale minutu před koncem zpečetil triumf ukrajinského vicemistra Smyrnij další povedenou ranou.

"Byl to vyrovnaný zápas, i my jsme měli nějaké šance. Z prohry ale neděláme žádnou tragédii, je to příprava. Chyby, které jsme provedli, si ještě rozebereme," řekl pro web plzeňského klubu záložník Roman Procházka.

Svěřenci Pavla Vrby tak v Rakousku nepotvrdili předchozí triumfy nad Achmatem Groznyj (4:0) a Wackerem Innsbruck (2:0). "Splnilo to naše očekávání. Měli jsme kvalitní podmínky a doufám, že jsme na ligu dobře připraveni," konstatoval plzeňský asistent trenéra Dušan Fitzel. "Příprava proběhla v pořádku a nyní už se všichni těšíme, až začnou ostré zápasy," dodal Procházka.

Sparťané spalovali šance

Jen dva české hráče (Frýdek, Kulhánek) a dvě letní posily (Chipciu, Tetteh) představila Sparta na Letné v základní sestavě proti polskému Lubinu, kde v letech 2011-13 působil trenér Pavel Hapal.

Domácí prohrávali, probral je Rističův vyrovnávací gól a pak spalovali jednu šanci za druhou. Po přestávce inkasovala Sparta znovu. Tentokrát už zareagovat nedokázala, a tak nevydařená generálka před návštěvou 2420 diváků skončila porážkou.

Fanoušci v závěru na hráče pískali. Sparta si v sedmi přípravných zápasech připsala jen dvě výhry a podlehla i druholigovým Českým Budějovicím. „Z výsledků jsme samozřejmě zklamaní. Zahazujeme spoustu šancí, věřím, že až je začneme proměňovat, budeme vyhrávat. Není jiná cesta než pracovat, soustředit se a přidat. Každý musí ještě přidat," apeluje kouč Hapal.

Jablonec zdolal Bielefeld

Jablonci se generálka povedla. Svěřenci Petra Rady zakončili soustředění v Rakousku výhrou 1:0 nad druholigovým německým soupeřem Bielefeldem.

Zápas rozhodl v 70. minutě stoper David Lischka po přímém kopu Michala Trávníka. Účastník Evropské ligy z rakouského kempu odjíždí s bilancí výhry, remízy a prohry.

"V prvním poločase jsme měli brejkové situace, ale nedotáhli jsme je do konce. Ve druhém poločase jsme se po standardní situaci dostali do vedení a v závěru si to uhráli. Až v závěru jsme prostřídali, hráči toho měli ve velkém vedru dost," řekl trenér Jablonce Petr Rada pro klubový web.

Teplice doma porazily druholigový Sokolov hladce 3:0 po gólech Davida Vaněčka, Tomáše Kučery a vlastní trefě brankáře Jaroslava Beláně.

Povedenou generálku absolvoval také Zlín a rovněž výsledkem 3:0 na svém stadionu zdolal slovenské Zlaté Moravce. Dvě branky "Ševců" zaznamenal Bosňan Adnan Džafič, jednou se trefil Lukáš Bartošák.

Karviná zvítězila nad polskou Odrou Opole 1:0 brankou Filipa Panáka z 52. minuty. Slovácku v Rakousku zachránil remízu 1:1 s maďarským Haladásem v poslední minutě Lukáš Sadílek.