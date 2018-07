Chci dokázat, že na ligu mám, předsevzal si teplický Moulis po příchodu z Olomouce

Na druhý pokus se fotbalový záložník Pavel Moulis pokusí prosadit v prvoligovém kádru FK Teplice. Před sedmi sezónami sice absolvoval s týmem přípravu, ale jako dvacetiletý odešel na hostování do druholigového Ústí nad Labem. Potom působil v Jablonci, Příbrami a v Olomouci, odkud předloni opět hostoval v ústeckém celku a vrátil se na Hanou. Nyní přichází do Teplic z olomoucké Sigmy, jíž v minulém ročníku pomohl dvěma góly i ke čtvrtému místu v první lize a postupu do evropských pohárů. „Teď jsou mou prioritou Teplice," říká Moulis ke svému návratu na sever Čech.

Vzpomenete si na svoje teplické začátky?

Byl jsem mladý, v klubu panovala velká konkurence. Byla tady řada kvalitních hráčů včetně Pavla Verbíře. Už jsem ani nedoufal v návrat do Teplic a jsem rád, že jsem zpátky. Věřím, že dostanu šanci dokázat, že na ligu mám.

Nebyla by ale Evropská liga s Olomoucí větším lákadlem než Teplice?

Jak se to vezme. Všechno má svá pro i proti. K návratu mě vedly i osobní důvody, konkrétně rodinná tragédie. Umřel mi taťka a chtěl jsem být blíž matce, která je tady sama. A pokud jde o poháry, někomu se poštěstí zahrát si je jen jednou za kariéru. Zatím jsem je nezažil, ale třeba mě to chytne v Teplicích.

S jakými poznatky jste opouštěl Olomouc?

Našel jsem tam hodně přátel a kamarádů. V Sigmě je super parta. I když jsem nastupoval většinou jako náhradník, seděl mi kombinační fotbal. A Olomouc je i krásný městem, takže mě tohle angažmá obohatilo ve všech směrech.

V sedmadvaceti letech patříte už ke zkušenějším hráčům. Co očekáváte od působení v Teplicích?

Snad jsem fotbalově vyspěl. Mám už něco odehráno a jsem v hlavě jinak nastavený, než dřív. Mohlo by to být dobré. Až liga a čas ukáží, jestli se prosadím, což je mým cílem.

Pokusíte se nahradit odcházejícího Jana Rezka do Příbrami na pravém okraji teplické středové řady?

Honza hrával kraj, já jsem taky křídelník. Ale v kádru figurují i jiní kluci na tento post. Uvidíme, jak se vytříbí sestava.