Přišli přes léto o brankářskou oporu Heču, jenž přestoupil do Sparty, i o stopera Břečku, který si vybral za nové působiště Jablonec. Přesto si fotbalisté Slovácka nepřipouštějí, že by měli hrát v nadcházejícím ročníku nejvyšší soutěže o záchranu.

„Mužstvo zůstalo víc než z osmdesáti procent pohromadě a v přípravě pracovalo skvěle. Když se budeme prezentovat podobně bojovnými výkony jako na jaře, nemám o náš osud obavy," tvrdí Michal Kordula, kouč celku z Uherského Hradiště. Prozradil, že post brankářské jedničky zaujme po Hečovi Daněk.

Slovácko by si v novém systému prvoligové soutěže rádo zajistilo po základní části pozici ve skupině o sedmé až desáté místo. „Z ní se dá hrát ještě o Evropskou ligu," ví výkonný ředitel moravského klubu Petr Pojezný.

Přiznává, že netuší, co změny přinesou. „Snad bude liga atraktivnější pro fanoušky. Víc zápasů by jí mělo přidat na zajímavosti. Ale zatím necítíme, že bychom měli díky novému systému vyinkasovat víc peněz," připustil.

Prozatím jedinou jistou posilou Slovácka je útočník Kuchta, který přišel na roční hostování ze Slavie. „Řešili jsme tím nepříjemnou situaci, která u nás nastala vzhledem ke zranění našeho elitního forvarda Zajíce. I on by se ale měl zhruba do deseti dnů už zapojit do tréninků," těší Pojezného.

Nejistý je zatím avizovaný příchod bývalého reprezentačního obránce Michala Kadlece, s nímž už Sparta nepočítá, a tak letní přípravu absolvoval se svým mateřským klubem. Nyní se ale do Prahy nečekaně vrátil.

„My jsme s Michalem domluveni, teď se musí on dohodnout na uvolnění s vedením Sparty. Byla by škoda, kdyby na Letné rok jen běhal po tartanovém oválu," myslí si Pojezný. Slovácko chce přivést také slávistu Mingazova, jeho hostování ovšem oddálilo bolavé koleno.

Po Makedonci Šumulikoskim, jehož kariéru ukončila vleklá zranění, přebírá kapitánskou pásku záložník Vlastimil Daníček.

„Je to pro mě velká čest, že si mě kabina zvolila. Uvědomuju si značnou zodpovědnost. Rád bych náš tým po třiceti kolech viděl v tabulce někde kolem osmého místa. Třeba se nám povede zabojovat i o elitní šestku," troufá si Daníček, jenž by byl rád, aby fotbalisté Slovácka bodovali už v nedělní ligové premiéře na hřišti Bohemians 1905. „S Bohemkou hrajeme pokaždé vyrovnaná utkání, aspoň bodík bychom mohli v Ďolíčku urvat," je přesvědčený.