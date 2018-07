Zínský kouč Bílek: Některé přátelské zápasy nám hodně vyšly, úvod s Boleslaví bychom měli zvládnout

Na svém novém angažmá nachází prozatím jen samá pozitiva. Trenér Michal Bílek je s prvním měsícem u fotbalistů Zlína spokojený. „Máme za sebou vydařenou letní přípravu. Splnili jsme všechno, co jsme potřebovali. Kluci pracovali na sto procent. Některé přátelské zápasy byly z naší strany hodně povedené. Teď už se s mírnou nervozitou těšíme na ligový start," vyhlíží bývalý reprezentační kouč sobotní domácí duel s Mladou Boleslaví. „Na prvním zápase vždycky hodně záleží. Měli bychom ho zvládnout," přeje si Bílek.

Zlíňané se oproti minulé sezóně musí obejít bez brankáře Zlámala (Hearts), záložníků Ekpaie (Plzeň) a Janíčka (Prostějov) i Vukadinoviče s Holzerem, jimž vypršelo hostování ze Sparty.

Defenzívu Fastavu naopak zpevní stoper Buchta, který na jaře působil v Jihlavě, a novými tvářemi jsou i útočníci Jakubov z Ostravy a čerstvě také Poznar, jenž se do Zlína vrací na roční hostování z mistrovské Plzně.

„Máme široký kádr, který čítá dvaadvacet hráčů do pole a tři brankáře. Zohlednili jsme, že se na podzim bude tentokrát v lize hrát devatenáct utkání," připomněl sportovní manažer Zdeněk Grygera nový model nejvyšší soutěže.

Zlíňané by se rádi probojovali po třiceti kolech do skupiny o sedmé až desáté místo. „Naše ambice naznačí první zápasy. Po několika úvodních kolech budeme chytřejší," přemítá Grygera. „Já bych byl rád, kdybychom v základní části ligy nasbírali víc bodů než v minulém ročníku. A taky vstřelili víc gólů a méně dostali," prozradil kouč Bílek.

Staronovým kapitánem moravského mužstva se stal útočník Lukáš Železník, který už v minulosti pásku nosil. „Určil to tak trenér a pro mě je to velká čest. Jsem místní, a tak si toho mimořádně považuju. Mými zástupci budou Petr Jiráček se Zoranem Gajičem. Pevně věřím, že nám to bude v kabině klapat," očekává Železník. Navzdory nedávným zdravotním problémům se už cítí fit a je připravený absolvovat v sobotu proti Mladé Boleslavi celé střetnutí. „Snad bude pro nás vítězné," doufá.