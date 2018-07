Chceme být v elitní šestce. A nabídka na Vaněčka? Velmi nízká, tvrdí teplický ředitel Hynek

„David Vaněček má v Teplicích smlouvu do konce kalendářního roku. Rád by odešel už v létě," řekl ředitel klubu Petr Hynek. „Na okamžitý odchod do Skotska jsme od tamního klubu Heart of Midlothian dostali nabídku, která je z našeho pohledu velmi nízká. To je jedna věc. Zatím pracujeme na tom, abychom za Vaněčka přivedli výhledově náhradu. Je to v běhu, nic není dotaženo," tvrdí klubový šéf.

Tepličtí si po nepovedeném jaru a osmém místě v konečné tabulce minulého ročníku první ligy dávají reálné cíle. „Nový model soutěže skýtá více klubům možnost zabojovat o případnou účast v evropských pohárech. To je i náš případ, chceme být co nejvýše. Ideální by bylo umístění v elitní šestce," uvažoval Hynek. Podle něj vede cesta do Evropy i přes domácí pohár. „V posledních třech letech jsme vypadli s kluby z nižších soutěží, nyní chceme být úspěšnější," nastínil ředitel.

Přestupové léto v Teplicích přineslo ale odchod záložníka Jana Rezka do Příbrami. „Naopak jsme už v červnu přivedli Lutse z Bohemians Praha 1905, Hoška z Karviné a před pár dny i Moulise z Olomouc. Hostování Trubače ze Slavie jsme prodloužili o rok," upřesnil sportovní manažer Jakub Dovalil.

Šmejkal: Dravec nedorazil

Trenér Daniel Šmejkal si pochvaloval přípravu v českých podmínkách. „Absolvovali jsme soustředění v Písku a v Modré u Děčína. Na obou místech jsme našli výborné prostředí. Odehráli jsme šest přípravných zápasů, generálku proti Sokolovu. Kromě dlouhodobých marodů Vošahlíka a Hyčky, kteří jsou v rekonvalescenci, máme k dispozici kompletní kádr," uvedl kouč. Nebránil by se dalšímu doplnění. „Máme ještě chuť na dva hráče. Můžeme narazit na něco zajímavého a pak se může stát cokoliv," pousmál se Šmejkal.

Otázkou zůstává, kdo zaujme v teplické kabině i na hřišti roli lídra. „Upřímně řeknu, že žádný dravec k nám nedorazil. Hráči si ale snad na dovolené odpočinuli a najdou v sobě dostatek síly a energie, aby to v kritických situacích bylo vidět," uvažoval Šmejkal.

Tepličtí se už chystají na premiéru do Příbrami. „Každý vstup do sezóny na půdě nováčka je těžký. Věřím, že se na sobotu dobře připravíme a neodjedeme bez bodů," dodal kouč.