Poměr sil na televizním trhu se výrazně změnil. Placená O2 TV v červnu od Pragosportu odkoupila vysílací práva pro Česko a Slovensko na nadcházející čtyři sezóny s tím, že bude chtít svým divákům nabídnout téměř kompletní kolo. Podle smlouvy však jeden zápas z každého kola musí poskytnout k vysílání na volně šiřitelném kanálu.

Jednání se táhla. Nyní Česká televize oznámila, že bude každý pátek vysílat na ČT sport živě zápasy nejvyšší české fotbalové soutěže. Do programu zařadí také přímé přenosy finále Ligy mistrů i Superpoháru UEFA. Se stávajícím držitelem televizních práv, společností O2 TV, se dohodla i na opci na další sezóny.

"Fotbal je i nadále pevnou součástí vysílání České televize. Po mistrovství světa, které na ČT sport sledovaly více než čtyři milióny diváků, nabídneme už od příštího týdne pravidelné přenosy z nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Nad to jsme získali vysílací práva na finále Ligy mistrů i sestřihy nejlepších momentů Ligy mistrů. Pro ČT sport se nám rovněž podařilo získat finále Superpoháru UEFA. Fanoušci tak ve volném vysílání o fotbal nepřijdou," říká Petr Dvořák, generální ředitel České televize.

Pokud jde o českou ligu, ČT získala od O2 TV pro sezóny 2018/19 a 2019/20 práva na páteční volbu ze zápasů daného kola. Fotbalové vysílání z nejvyšší domácí soutěže pak doplní také tradiční pořady Fotbal extra a Dohráno.

O2 TV chystá Českou uličku Michala Hrdličky

Konkurenční O2 TV zlákala k přestupu moderátora a komentátora Michala Hrdličku, který má za sebou působení na TV Nova nebo DIGI TV. V O2 TV se bude věnovat především české fotbalové lize a Lize mistrů. Od září se navíc diváci O2 TV Sport dočkají i jeho sportovní talkshow Česká ulička Michala Hrdličky.

O2 TV přinese exkluzivně tři nejlepší zápasy z každého kola v nejvyšší kvalitě, další čtyři pak v multidimenzi. "Je to historický moment, kdy umožníme fanouškům všech klubů v první lize, aby živě sledovali výkony svých oblíbenců. Samozřejmě se to týká i nadstavbové části, kde se odehrají skupiny o titul, o postup do Evropské ligy a o udržení," poukazuje Marek Kindernay, výkonný ředitel stanice O2 TV Sport.