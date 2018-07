Opory zůstaly. Počítáme s nimi, ale ve fotbale není nic jisté, řekl manažer Karviné Vlk

V Karviné skončil její dlouholetý kapitán Pavel Eismann, kterému vypršel kontrakt, stoper Pavel Hošek, jenž zamířil do Teplic a slovenský záložník Peter Štepanovský (Brno). Dres slezského týmu nebudou oblékat ani Voltr, Štěrba, Šulek, Krnáč a brankář Le Giang, kterým skončilo hostování.

Jedničkou v brance tak bude Martin Berkovec, kterému bude krýt záda odchovanec Pastornický. „Trenér preferoval na post jedničky Berkovce. Patrik Le Gang měl trochu jinou představu, a proto se naše cesty rozešly," vysvětlil sportovní ředitel klubu Lubomír Vlk.

Novými tvářemi jsou Luboš Tusjak, který přestoupil z druholigové Vlašimi a plzeňští Jan Suchan a Jiří Piroch, kteří budou v Karviné hostovat celou sezónu. „K úplné spokojenosti bych ale potřeboval ještě dva kvalitní záložníky," připustil nový kouč Karviné Roman Nádvorník.

V minulé sezóně kouč druholigového Táborska v letní přestávce učil karvinské fotbalisty hrát v novém rozestavení se čtyřmi obránci a jedním útočníkem. „Hráči do sebe museli vstřebat jiné automatismy, ale zvládli to velmi dobře. V přípravných zápasech jsem ty prvky, které chceme předvádět v mistrovských zápasech, tedy hra po lajnách, kvalitní centry do vápna a zodpovědné bránění, viděl," poukázal kouč.

Těšit ho může také to, že v týmu zůstali všichni tři opory Wágner, Panák i Budínský. „Zájem o ně byl, ale veškerá jednání skončila tak, že zůstávají. Minimálně do soboty," řekl sportovní manažer klubu Lubomír Vlk. „Ve fotbale není nic jisté. Já ale nyní uvažuji tak, že odehrají podzim u nás," dodal.

Novým kapitánem Janečka

Cíl pro sezónu je podle něj jasný. Po třiceti kolech být do desátého místa a vyhnout se zápasům ve skupině o udržení. „Mé osobní přání je předvádět doma takové výkony, aby byl důvod k mexickým vlnám a aby k nám soupeři neradili jezdili," řekl Vlk.

Po odchodu zkušeného Eismanna museli v Karviné najít nového kapitána. Stal se jím ostřílený Marek Janečka. „Marek toho má nejvíce za sebou a když se nedaří, tak to na hřišti odpracuje. Nic nevypustí, to je jeho velká přednost," vysvětloval volbu Nádvorník. „Když se láme chleba, tak zápasy především vyhrávají tito bojovníci, kteří ze souboje neuhnou. Rád bych byl, abychom každého přehráli, to se ale asi nestane. Proto takové bojovníky potřebujeme," pokračoval trenér.

Novou sezónu začnou Karvinští dvěma zápasy na hřištích soupeřů. Tuto sobotu v Liberci a o týden později na Slavii. „Není to ideální los, ale kdo ví, třeba budeme mít čtyři body a budeme spokojení," pousmál se Nádvorník. „Hrát musíme s každým. Ale za těch dva a půl roku, co tu jsem, vím, že s papírově silnějšími soupeři se nám hraje lépe. Liberec udělal dost změn, mají nového trenéra. Ale to my také. Favoritem je soupeř a my můžeme jen překvapit, a věřím, že překvapíme," řekl Janečka.