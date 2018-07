Dukla vstoupí do sezóny ve staronovém hávu. Kouči nevyšly námluvy s Němcem

„Představy jednajících stran se nepotkaly. Jednali jsme s dvěma zahraničními zájemci a byli přesvědčeni, že prodej je hodně blízko. Dokonce byly podepsané i některé dokumenty. Ale papír unese všechno a pak je tu otázka plnění," posteskl si předseda představenstva Dukly Bohumil Paukner. „Problém není jenom o tom prodat majoritní balík akcií, ale zajistit Dukle taky financování pro tuhle a následující sezónu, což je daleko větší sousto," připomněl.

Novinek tak doznal zejména realizační tým, když skončil hlavní trenér Jaroslav Hynek. Na lavičce ho nahradil dosavadní asistent Pavel Drsek, jenž byl původně rovněž odvolán. Na ligovou premiéru se těší, přestože k sobě zatím nenašel kýženého parťáka, kterým se měl stát bývalý spoluhráč z Duisburgu Dietmar Hirsch. „Byl tady asi týden, ale pak mi z Německa volal, že nabídku nepřijme. Už jsem mluvil se čtyřmi lidmi, jenže buď nebyli uvolněni klubem, nebo si to rozmysleli. Chci otázku asistenta brzy vyřešit," ujišťuje 41letý kouč.

Žhavým adeptem na trenérské křeslo byl zpočátku hlavně Martin Svědík, jenže Jihlava o něj nechtěla po sestupu do druhé ligy přijít. „S Martinem jsme mluvili, jenže nedošlo k dohodě s klubem, kde mu dál běží smlouva," vysvětloval výkonný ředitel Dukly Michal Šrámek. Variantou číslo jedna se poté stal právě Drsek. „Vnímám to jako určité pokračování cesty, kterou tady nastartovali s Jardou Hynkem. Pavel už jako asistent výborně pracoval," libuje si.

Kádr Pražanů opustili zkušení obránci Jiránek s Kušnírem. Místo nich vedení angažovalo talentované mladíky Chlumeckého a Maďara Bobála z Honvédu Budapešť. „Dávid je silový typ s dobrou kopací technikou. Umí hrát i pravou nohou, i když je levák. Akorát nevím, jestli zasáhne do prvních kol, protože Chlumecký se jeví velmi dobře. Chceme mít na levé straně středu obrany levonohého hráče, takže buď nastoupí Chlumecký nebo Bobál," upřesnil Drsek.

Dukla letos oslaví 70 let od svého vzniku a přeje si vylepšit loňskou jedenáctou příčku. „Kádr se nám omladil. Rádi bychom, aby se naši mladí hráči zlepšovali do budoucna a předváděli takové výkony, abychom bodovali a nehráli o záchranu. Kdybychom se dostali do té prostřední skupiny, byl by to pro mě úspěch," uzavřel kouč.