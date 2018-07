Holzer bude po návratu do Baníku bojovat o místo v sestavě. Obával se reakce fandů

Pouze bývalé hráče zatím získává před novou sezónou ostravský Baník. Po stoperovi Stronatim se do Baníku po dvou letech vrátil i záložník Daniel Holzer. Měl to ale mnohem těžší. Před dvěma lety vyměnil dres Baníku za rudý trikot Sparty Praha. A to se v Ostravě neodpouští. „Trochu jsem se reakcí fanoušků obával, ale budu se je snažit na hřišti přesvědčit, aby změnili názor,“ řekl 22letý odchovanec Baníku Holzer.

Své si vyslechl i ve středeční generálce proti Petřkovicím (2:0). „Bylo to takové pošťuchování, nejapné poznámky jedinců, kteří s tím mají problém. Snažím se to nevnímat. I když..., kdo říká, že to nevnímá, tak kecá. Vadí mi to, ale nic si z toho nechci dělat. I pan majitel (Václav Brabec - pozn. aut.) se mě před fanoušky zastal. Tak doufám, že to pomůže," svěřoval se ostravský rodák.

Angažmá ve Spartě Holzerovi úplně nevyšlo. V první sezóně zasáhl do třinácti utkání, v té minulé hostoval ve Zlíně, kde pod současným trenérem Bohumilem Páníkem okusil i Evropskou ligu. Další šanci ve Spartě už nedostal. Připravoval se s juniorkou a toužil se vrátit domů. „Když mi před nedávnem zavolal Marek Jankulovski (sportovní ředitel Baníku - pozn. aut.), byl jsem moc rád. Jednání trvala asi čtrnáct dní, ale dopadla dobře. Když jsem přišel do kabiny, připadalo mi, jako bych z Baníku nikdy neodešel. Spoluhráče jsem až na tři čtyři všechny znal," vykládal Holzer.

Baník zahájí ligu v pondělí domácím utkáním proti Jablonci, který o Holzera také stál. „Na to se těším. Přijede trenér Rada, který mě vedl ve Spartě. Bude to hrozně těžký zápas a budu doufat, že se na hřiště dostanu. Ale bude logické, když trenér vsadí na kluky, které tu měl celou přípravu," pousmál se někdejší reprezentant do 21 let.

Když z Baníku odcházel, patřil k oporám a nastupoval pravidelně. „Budu to mít teď určitě těžší, protože ten kádr je fakt silný. A to i na krajích. Denis Granečný, Carlos de Azevedo, Martin Fillo. To jsou hráči, kteří patří do základní sestavy a pro trenéra to je jen dobře, že má na výběr. Ale doufám, že se do sestavy pomalu zapracuju," přemítal Holzer.