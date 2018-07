Chcete víc fotbalu v televizi? Musíte si ho zaplatit

Poměr sil na trhu s televizními právy na fotbalové soutěže se od nové sezóny výrazně změnil. Veřejnoprávní Česká televize už je jen chudým příbuzným, který paběrkuje.

Zůstaly pro ni zápasy české reprezentace v nově zrozené Lize národů, finále Ligy mistrů a okleštěná nabídka z domácích soutěží. Na poslední chvíli získala možnost vysílat alespoň jeden zápas z každého ligového kola. Z prvního podzimního dějství půjde o pondělní duel Ostravy s Jabloncem, od druhého kola pak většinou o předehrávaná páteční utkání.

Slovo většinou je na místě, protože ve čtvrtém ligovém kole bude páteční zápas Plzně se Zlínem zase vysílat TVO2, zatímco ČT Sport přijde znovu s pondělním střetnutím Bohemians – Ostrava. Ke změně dochází, protože v týdnu od 6. do 12. srpna se v hlavním městě koná tradiční Prague Pride včetně pochodu gayů a lesbiček Prahou, při němž budou asistovat policisté. Ligové klání u Botiče proto bylo přeloženo až na pondělí.

Na ČT Sport se tak diváci budou potkávat s domácím MOL Cupem, zápasy druhé ligy nesoucí dál název Fotbalová národní liga a k tomu s jedním střetnutím ze čtvrtečního programu Evropské ligy.

Co jednotlivé televizní stanice nabídnou? O2TV Sport – z tuzemska kompletní kolo Fortuna ligy, dále pak všechny zápasy Ligy mistrů včetně finále, Superpohár UEFA DIGI TV – z Anglie Premier League, FA Cup, Championship, ze Skotska Premiership, z Německa Bundesliga, z Francie Ligue 1, ze Španělska La Liga, z Itálie Serie A ČT Sport – z tuzemska pondělní nebo páteční zápas Fortuna ligy, zápasy Fotbalové národní ligy, MOL Cupu, dále pak zápasy české reprezentace včetně Ligy národů, jeden zápas Evropské ligy z každého kola, finále Ligy mistrů, MS 2022 a EURO 2020 NOVA Sport – čtyři zápasy Evropské ligy z každého kola Sport1 a Sport 2 – z Portugalska Primeira Liga, dále pak zápasy Ligy národů

Tuzemský fotbal se přestěhoval na placenou O2TV Sport. „Dochází k historické chvíli, protože z každého kola nabídneme divákům všechny zápasy. Vybrat si tak budou moci fanoušci každého z šestnácti klubů," potvrdil výkonný ředitel O2TV Sport Marek Kindernay s tím, že čtyři utkání budou vysílána v televizním režimu a čtyři budou streamována. Zároveň se rozšiřuje i portfolio fotbalových komentátorů, neboť někteří odcházejí z ČT právě ke konkurenci.

Televizní práva na Fortuna ligu má O2TV zakoupena až do roku 2022. Vedle toho nabídne televizním fanouškům všechny zápasy Champions League včetně finále a k tomu i některé vybrané lahůdky. Třeba finále Superpoháru UEFA mezi Realem a Atlétikem Madrid, které se hraje 15. srpna.

Ronaldo na DIGI Sport

Největší počet zahraničních soutěží má v nabídce stále víc expandující DIGI TV. Na jejích čtyřech placených kanálech se totiž na podzim opět objeví nejvyšší anglická Premier League, dále druhá anglická liga Championship a k tomu navrch i atraktivní FA Cup.

„Nejstarší a nejsledovanější pohárová soutěž na světě jen zkompletovala naši fotbalovou nabídku z Ostrovů, do které ještě započítejte skotskou Premiership. I tu totiž vysíláme," připomíná generální ředitel DIGI Slovakia Marcel Šatanek.

Na DIGI Sport ovšem poběží i přenosy z bundesligy, španělské La Ligy, francouzské ligy mistrů světa Ligue 1 a nově i z italské Serie A.

„Tři roky jsme ji nevysílali, teď se do nabídky naší stanice vrací. Koupili jsme práva na příští tři ročníky, z čehož mám velkou radost. Vždyť v Serii A hraje řada českých a slovenských fotbalistů – třeba Hamšík, Schick, Jankto, Barák, Krejčí, Škriniar," netajil Šatanek. A to ještě netušil, že se Serie A stane ještě zářivější soutěží díky přestupu Cristina Ronalda do turínského Juventusu.

Nova Sport ustoupila s fotbalovou nabídkou trochu do pozadí. Bude totiž divákům servírovat jen Evropskou ligu, zato ovšem hned čtyři zápasy z každého kola.