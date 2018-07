Jen dvě posily? Jednáme, ale nebudeme za hráče platit nesmysly, zní z Baníku

Za měsíc ve funkci sportovního ředitele přivedl Marek Jankulovski do Baníku dvě posily. Konečně číslo to zřejmě není. Stopera Stronatiho a záložníka Holzera by mohl již brzy doplnit defenzivní štít Adam Jánoš s Mladé Boleslavi a posile by se trenér Bohumil Páník nebránil ani v útoku. „Přestupové okénko se uzavře až, jak jsem se už naučil, 8. října. Do té doby se toho může stát hodně. Víme, koho potřebujeme a děláme maximum, abychom trenérovi udělali radost," pousmál se bývalý excelentní obránce.

Už jste se po měsíci ve funkci naučil přemýšlet jako sportovní ředitel klubu?

Den ode dne klub více poznávám, sžívám se se staronovým prostředím. Co se ale nezměnilo, je to těšení na chvíli, kdy začne nová sezóna.

Jaké v ní bude mít Baník cíle?

Je důležité vnímat, že poslední roky nebyly jednoduché. Baník ligovou příslušnost v minulých letech zachraňoval v posledních kolech až příliš často na to, abychom měli nějaké přehnané cíle. Bude se hrát novým systémem, a i desáté či deváté místo po základní části může nakonec znamenat něco, co bych teď ani nezmiňoval. Zůstaňme raději pokorní.

Jste spokojený s tím, koho jste v letní pauze pro Baník získal?

Není úplně jednoduché sem přivést hráče, obzvláště, když jsou v lepších klubech a mají tam kontrakty. Ale hráči mají zájem jít do Baníku, což je známka toho, že klub je stabilizovaný a hráči ho vnímají jako dobrou značku. Pak je ovšem milión dalších aspektů, které jednání ovlivňují. Zatím jsme přivedli dva hráče (Stronati a Holzer), ale přestupové okno je dlouhé a uděláme maximum, abychom udělali trenérovi radost a přivedli hráče, které potřebuje. Ale i kdyby už nikdo nepřišel, tak za mě je kádr dostatečně kvalitní. Odchovanci ukázali kvalitu v přípravě, tak proč jim šanci nedat.

Hovoří se o defenzivním záložníkovi Adamu Jánošovi z Mladé Boleslavi, který by měl zacelit díru po odchodu Marka Hlinky. Patří k hráčům, o které usilujete?

Jednáme a jestli je to Jánoš, nebo někdo jiný, to není podstatné. Těch jmen, o kterých přemýšlíme, je spoustu. Víme, co potřebujeme a děláme maximum pro to, abychom je přivedli. Jestli to bude příští týden, nebo v době, kdy se zavírá přestupní okénko, to uvidíme.

V zimní přestávce minulého ročníku majitel Baníku Václav Brabec zaplatil za posily velkou částku. Nemají nyní některé kluby přehnané požadavky?

Tohle přiznal i majitel klubu. Nákupy v zimní pauze byly a nestály málo. Některé kluby si nyní myslí, že Baník Ostrava je klub, který si může dovolit koupit každého, ale tak to není. Všechno má své hranice a je na nás, abychom se k tomu postavili. Rozhodně nebudeme přivádět hráče za nesmyslné částky.