Liberec posílil Mara. Na české poměry je to výborný střední záložník, libuje si kouč Hornyák

„Jsem rád, že se to dotáhlo. Trénuje s námi už dva dny a ukazuje, že přišel ve velmi dobrém stavu," libuje si Hornyák, jehož zítra čeká trenérská premiéra v české lize. Severočeši hostí Karvinou.

Je možné, že 23letý středový záložník již nastoupí? „Když to bude dotažené i administrativně a bude to možné, budeme se rozmýšlet, zda ho zařadíme do sestavy, byť je to na poslední chvíli," připustil slovenský kouč.

Mara debutoval v české lize v březnu letošního roku. Za Jihlavu odehrál celkem devět zápasů a vstřelil jeden gól na hřišti Bohemians 1905. Mimochodem na jaře přispěl k výhře Vysočiny 3:1 právě na hřišti Liberce. Před Jihlavou působil ve druholigové Vlašimi.

„Myslím, že bude pro Liberec přínosem. Počítám s ním do středu pole, kde by měl hrát spojku mezi útokem a obranou. Fyzicky a svými fotbalovými schopnostmi je Kamsa Mara na velmi vysoké úrovni. Když bude na sto procent fit, mužstvu podle mě hodně pomůže," věří liberecký kouč.

Ve středu pole by měl hrát po boku Radima Breiteho, který modrobílé povede v této sezóně nově jako kapitán místo Vladimíra Coufala, který přestoupil do Slavie.

„Mara je středový hráč, ale je natolik univerzální, že je využitelný jak v ofenzivě, tak defenzivě. Má velmi dobrou hru hlavou a levou nohou, práci s balónem a skvělý výběr místa. Na české poměry je to výborný střední záložník," je s novou posilou spokojený Zsolt Hornyák.

Na severu Čech také zůstává Oscar Murphy Dorley. Dvacetiletý ofenzivní záložník se sedmi starty za liberijskou reprezentaci si ve Slovanu o další půlrok prodlouží hostování z litevského klubu Trakai. Součástí dohody je opce.