Vrba si lebedí nad nabitým kádrem: Kluci pochopili, že se dali na válku!

Byl v dobrém rozpoložení. Aby ne, když jeho Plzeň dokázala otočit nepříznivě se vyvíjející duel úvodního kola nejvyšší fotbalové soutěže na hřišti pražské Dukly a slaví vítězný vstup do sezóny (3:1). „Dlouho to s námi nevypadalo růžově. Zahodili jsme spoustu šancí, ale s třemi body jsem spokojený," lebedil si trenér Západočechů a obhájců mistrovského titulu Pavel Vrba.

Byl jste nepříznivým vývojem zápasu hodně zaskočený?

Potvrdilo se, že první duely nové sezóny jsou vždy upracovanější. Utkání se pro nás nevyvíjelo vůbec dobře, udělali jsme hrubou chybu a inkasovali. Následně naše hra nebyla špatná, ale postrádali jsme důraz a přesnost v koncovce. Paradoxně jsme srovnali a následně otočili ze šancí, které se ani nepřibližovaly těm z prvního poločasu.

Zatímco v přípravných duelech se Plzni střelecky poměrně dařilo, během prvního poločasu na Julisce jste se trápili. Čím si potíže v koncovce vysvětlujete?

Důraz v obraně protivníků je při přátelských zápasech odlišný. Proti Dukle jsme neměli tolik prostoru. Domácí hráli velice organizovaně, výborně v přechodové fázi. Měli jsme menší důraz v osobních soubojích, nevyužili akce z křídelních prostor. Hned jsem si vybavil loňský zápas v Jihlavě, kdy jsme rovněž otáčeli nepříznivý vývoj a vítěznou branku vstřelili v poslední minutě. Třeba výhra dostane mužstvo do pohody a současně do stavu, kdy budou hráči obezřetní, protože si uvědomí, že konfrontace s žádným z ligových týmů není snadná.

Bylo rozhodujícím okamžikem dvojí střídání, kdy jste do zápasu poslal Hořavu s Řezníčkem? První jednu branku vstřelil a druhý na ni přihrál, následně měl klíčovou roli při vítězné trefě?

Máme kádr tak silný, že v devadesáti procentech ligových mužstev by kluci sedící u nás na lavičce hráli. V Plzni však musí čekat na příležitost. V minulé sezóně během jara stejný osud potkal právě Hořavu. Šest zápasů trvalo, než dostal šanci. Pak do naskočil do sestavy a hrál až do konce soutěže. Záleží na detailech, možná na štěstí. Hořava je v ofenzívě a mezihře velice platný. Někdy však hraje na více doteků, než je nutné. To musí zlepšit. Řezníček proti Dukle potvrdil, proč jsme si ho nechali v kádru.

V průběhu druhého poločasu odvedl hodně nadstandardní výkon Petržela. Prospívá mu tlak, který je na něj vytvářený velkou konkurencí?

On je Milan starý, zbývá mu už jen pár zápasů a chce ukázat, že bude ještě chvilku trvat, než skončí...

Prozradíte, jak vás uspokojil výkon Pernici a Procházky, dvou letních posil, které jste nominoval do základní sestavy?

Luděk se podepsal pod inkasovaný gól, kdy mu prošel jednoduchý balón pod nohou. Jinak ale odehrál zápas velice slušně. V přípravě patřil k nejlepším hráčům, není důvod to měnit. Na Procházkově postu bojují o místo tři čtyři hráči...

Je pro vás hodně složité při tak nabitém kádru vysvětlit hráčům, proč jsou jen na tribuně?

Jde o strašně složitý úkol. Máme dvacet velice dobrých hráčů, aktuálně ještě další dva zraněné. Situace je pro nás složitější. Hráči musí pochopit, že když nebudou trénovat, jak mají, nevyplatí se jim to. Někteří hráči mohou ještě kádr opustit, ale to bych nechal až do okamžiku, kdy končí přestupní termín.

Musíte být větší psycholog než v minulosti?

Kluci chápou, že se dali na válku a jsou v mužstvu, kde je kvalita obrovská.