Slavia koupila útočníka Olayinku za více než 80 miliónů korun

Fotbalová Slavia získala vysněnou posilu do útoku. A zaplatila za ni pořádný balík. Doo Edenu míří nigerijský útočník Peter Olayinka z belgického Gentu. Za dvaadvacetiletého fotbalistu, kterému se přezdívá "pták" podle klubového webu zaplatila 3,2 miliónu eur (asi 83 miliónů korun). Tak drahého fotbalistu ještě nikdy Slavia nekoupila.

Olayinka, který se Slavií podepsal čtyřletou smlouvu, už v české lize působil. V sezóně 2016/2017 během hostování v Dukle zaznamenal v 29 zápasech šest branek a tři asistence.

Peter Olayinka bude na nosit na dresu číslo 9. V neděli se osobně pojede podívat na utkání do Olomouce a příští týden se připojí k týmu. Tak ať se daří, Peter! #spolujsmesilnejsi pic.twitter.com/yRpDyKTBLJ — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 21. července 2018

"Peter Olayinka definitivně hráčem Slavie. Hodnota transferu je 3,2 miliónu eur a ve smlouvě není žádná výstupní doložka," uvedl předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. Původně to přitom vypadalo, že z přestupu sejde, protože bylo ve hře odstupné ve výši kolem 200 miliónů korun. Takovou sumu nechtěli Pražané za hráče dát.

Chce být šampiónem

„Jsem nesmírně šťastný. Když jsem se dozvěděl o možnosti jít do Slavie a vrátit se do Prahy, byl jsem šťastný. Prahu znám a láká mě to, protože Slavia je špičkou českého fotbalu," uvedl po podpisu kontraktu Peter Olayinka pro klubový web.

Nejdražší přestupy v české a československé fotbalové lize (v milionech korun): 117 - Nicolae Stanciu, Anderlecht - Sparta Praha (2018) 83 - Peter Olayinka, Gent - Slavia Praha (2018) 76 - Tal Ben Chaim, Maccabi Tel Aviv - Sparta Praha (2017) 73 - Václav Kadlec, Midtjylland - Sparta Praha (2016) 68 - Alexandru Baluta, Craiova - Slavia (2018) 52 - Semih Kaya, Galatasaray - Sparta Praha (2017) 35 - Szilárd Németh, Slovan Bratislava - Sparta Praha (1997), Bogdan Vatajelu, Universitatea Craiova - Sparta Praha (2017) 34 - Štěpán Vachoušek, Teplice - Slavia Praha (2002) 32 - Gino van Kessel, Trenčín - Slavia Praha (2016) 30 - Dragiša Binič, CZ Bělehrad - Slavia Praha (1991), Václav Svěrkoš, Mönchengladbach - Ostrava (2007)

„Když jsem působil v Dukle, tak se Slavia stala mistrem ligy. Dovedu si představit, že Slavia bude opět šampiónem a já jím chci být také. Je to pro mě skvělá šance. Slavia je klubem, kde se můžu stát šampionem," hlásí jeden z nejlepších hráčů loňského ročníku belgické ligy.

V úvodním kole nejvyšší soutěže do boje v sešívaném dresu posila ještě nezasáhne, zůstane jen v roli diváka, k týmu trenéra Trpišovského se připojí až po víkendu.