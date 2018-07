Lovec nul na čistá konta nemyslí. Zajímá mě jen to, abychom nehráli o záchranu, říká Laštůvka

Ve více jak polovině utkání minulé ligové sezóny brankář Baníku Ostrava Jan Laštůvka nedostal gól. Přesto by ji zopakovat nechtěl. Ani šestnáct nul, z toho sedm v dresu Ostravy, nepomohlo ke klidnému jaru. Baník se zachránil až výhrou v posledním kole nad Brnem a podobné nervy by si zkušený gólman v nové sezóně, kterou Baník zahájí v pondělí doma proti Jablonci (18 hodin), rád odpustil. „Nechci už zažít to, co jsme prožívali v jarní části minulé sezóny. Bylo to strašně vyčerpávající," řekl Laštůvka.

Mohli jste se ze zpackaného úvodu jara poučit?

Já doufám, že jsme se všichni poučili, že nemá cenu dívat se dopředu na to, koho porazíte a počítat body, které nemáte. Je to otřepané klišé, ale my opravdu musíme jít od zápasu k zápasu. Všichni se na ligu těšíme a přeji si, že ji nastartujeme dobře, abychom přilákali lidi na stadión. S podporou fandů se nám hraje lépe a všichni vědí, i ti hráči, kteří tady působí krátce, že naši fanoušci budou za námi stát jenom ve chvílí, kdy budeme jezdit po zadku a odevzdáme na hřišti maximum. Pro nás je důležité, aby stadión byl opravdu plný.

Posílilo to Baník v nějakém směru?

Utekli jsme hrobníkovi z lopaty, takže myslím, že ano. Nevypadalo to s námi vůbec dobře, ale ukázali jsme, že máme charakter. Trenér Páník dal týmu nový impuls a zvládli jsme to. Nyní jsme omladili, přišli kluci, kteří Baník znají, a to určitě pomůže. Minulý rok už nesmíme dopustit, nesmíme hrát o záchranu.

Začínáte proti Jablonci. Je to dobrý soupeř na úvod?

Nečeká nás nic lehkého. Všichni víme, jakou měl Jablonec tu minulou sezónu, ale to už je zapomenuto. Mají dobrý kádr, dobrého trenéra, který tam udělal pořádek. Ale my jsme se v minulé sezóně přesvědčili, že můžeme hrát s kýmkoliv, ale musíme na hřišti nechat všichni sto procent. Strach z Jablonce bychom mít neměli, ale půjdeme do prvního utkání s pokorou.

Obrana se lehce změnila. Přišel Stronati, jiný bude defenzivní záložník. Jak zásadní změna to je?

Nevím ani, jak to trenér nakonec postaví, ale my musíme hrát tak, jak jsme hráli, abychom nedostávali góly. Když to budeme my vzadu držet, tak věřím v to, že Bary (Milan Baroš) nebo někdo jiný nějaký gól dá. Ale v těch změnách by neměl být vůbec žádný problém. Kádr máme takový, že bychom to měli zacelit.

Je pro brankáře důležitý post defenzivního záložníka, kde hrál Marek Hlinka, který přestoupil do gruzínského Kutaisi?

Když tam máte takového toho čističe, který je spíše možná takový pátý obránce, tak je to pro mužstvo lepší, protože dva ofenzivní záložníci se mohou více soustředit na útok. Je to důležitý post. Uvidíme, jak to trenér nakonec postaví.

Mohl by tam hrát stoper Šindelář? Už tam zaskakoval a docela to zvládal.

Určitě. Ukazoval i v obraně, že je lídr, mluví na hřišti a takových hráčů je málo.

Kdo z jabloneckých útočníků se podle vás postaví na hrot?

Na to se nedívám, ani se na jednotlivé hráče nepřipravuji, protože pak čekáte něco a on udělá něco jiného. Musíme se soustředit hlavně sami na sebe a hrát to, co nás zdobilo v zápasech s Plzní nebo se Spartou.

V předešlé sezóně jste vychytal šestnáct nul. Znamenalo to pro vás hodně?

Vůbec ne. Individuální statistiky pro mě nejsou důležité. Chci s týmem sbírat body. Na osobní statistiky nehledím. Pro mě je zásadní, abychom nezopakovali minulou sezónu.