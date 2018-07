Slavia? Do čeho kopli, to jim tam spadlo. A já nic nechytil, uznal gólman

Proti střele, po které Stoch zvyšoval na 2:0, jste téměř nezareagoval, proč?

Neviděl jsem ji. Celou dobu jsem se s hráčem posouval, ale Šterby (stoper Sigmy Jan Štěrba - pozn. aut.) taky. Míč pak vyletěl zpoza Šterbyho z druhé strany, než kam jsem udělal pohyb a už se nedalo reagovat. Asi jsem si měl balón lépe najít.

Při prvním gólu Slavie, který byl připsán Teclovi, jste chtěli použít video. Byl to podle vás ofsajd?

Já si to v tu chvíli myslel, a proto jsem si i bral balón, že budu rozehrávat. Myslel jsem si, že to tečoval Tecl, ale pak mi Jemelka řekl, že se tam spolu přetahovali a šlo to od něj. Je to pryč. Tři nula jsme prohráli, musíme se z toho dobře vyspat a jít dál.

Ve druhé půli jste po brejku Slavie chytil Stochovu střelu do prázdné branky. Věřil jste, že by to mohl být klíčový moment?

Věřil jsem tomu a klukům jsem to i říkal. On to netrefil ideálně, což mi hodně pomohlo. Škoda. Kdybychom dali gól, mohli jsme to zdramatizovat. Stal se ale opak a dostali jsme třetí branku. Tu si trochu vytýkám, přesunoval jsem se a dostal jsem to nad ruku.

Po pětatřiceti zápasech doma bez porážky přišla taková nálož od Slavie...

Je možná dobře, že to skončilo hned na začátku a nedělal bych z toho tragédii. Slavia má dobré mužstvo, je to velký aspirant na titul. Možná je to pro nás krutá prohra, ale musíme se přes to přenést a soustředit se na další zápas v Mladé Boleslavi.

Utkání se rozhodovalo ve vápně, kde chyběl Uroš Radakovič, podaří se vám ho nahradit?

Nebude to možná hned, ale my máme kvalitní stopery i bez Uroše. I Šterby časem dozraje do kvality. Dneska to nebylo o stoperech, spíše slávisté do čeho kopli, to jim tam spadlo. Takové zápasy, kdy si nesáhnete na míč a lovíte to z branky, jsou pro gólmana nejhorší.

V úvodu sezóny máte docela těžký los. Slavie a Plzeň doma, příští pátek jedete do Mladé Boleslavi. Může to být dobrá průprava na zápasy v evropském poháru, které vás čekají?

Určitě, chtěli jsme se konfrontovat už se Slavií, ale bohužel jsme to výsledkově nezvládli. Herně to tak špatné nebylo. Pokud budeme chtít být úspěšní, musíme být ale efektivnější. Chtěli bychom se měřit s takovými mančafty, protože bychom zase chtěli hrát nahoře, ale Slavia je asi někde jinde než my.