Obr přiletěl do Teplic. Vysvobodí Vaněčka pro Ostrovy?

Českou fotbalovou ligu by mohl zpestřit opravdový obr. Během pondělí totiž dorazil do Teplic na zkoušku bulharský dlouhán Nikolaj Todorov, mladý útočník patřící Heart of Midlothian. Případný přestup by byl součástí transferu teplického střelce Davida Vaněčka opačným směrem.