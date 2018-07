I v minulé sezóně jsme v prvním kole vyhráli, krotil euforii kapitán Baníku Baroš

Když se na konci minulé sezóny ostravský kapitán Milan Baroš rozhodoval, zda pokračovat, nebo s fotbalem skončit, možná ani on netušil, jak zásadní rozhodnutí dělá. Byla to totiž 36letá hrající legenda, kdo měl hlavní zásluhu na tom, že Ostrava v úvodním kole sezóny brala po výhře 1:0 na Jabloncem tři body.

„Důležitý gól," oddechl si Baroš, který v 81. minutě po rohovém kopu svedl před jabloneckou brankou souboj s Holešem, který v nouzi napálil míč do vlastní sítě. „Něco jsme trefil, nevím, jestli jeho nohu, nebo balón, ale skončilo to v bráně. Jen jsem se tam natáhnul, on byl přede mnou a najednou jsem viděl míč v brance," říkal ostravský kapitán.

Baník vytěžil z minima maximum. „Měli jsme tři šance, Baník vlastně ani jednu, přesto jedeme domů s prázdnou. Ale když na Baníku nevyužijete své šance, tak je to složité. Ostrava je v euforii, zachránili se na poslední chvíli a těží z toho," litoval kouč Jablonce Petr Rada. „Rozhodl roh, který jsme neodvrátili. Vlastně odvrátili, ale do vlastní sítě," pokračoval Rada, který v závěru poslal na hrot k Doležalovi další dva útočníky Chramostu i posilu z Jihlavy Ikauniekse. Ovšem bez efektu. „Baník už to pak odehrál chytře a do ničeho nás nepustil," dodal kouč Jablonce.

„Bylo to strašně těžké utkání. Jablonec má obrovskou kvalitu, pan Rada to tam dal dokupy a určitě budou znovu hrát nahoře. O to více mě těší, že jsme to zvládli. Bylo to dneska o jednom gólu. Kdyby ho dali oni, tak bychom to strašně těžko otáčeli. Spíše to byl remízový zápas," popisoval Baroš, který na hřišti prožíval i vzrušené chvíle.

V prvním poločase vyústily jeho souboje s obráncem Jablonce Hovorkou málem ve rvačku. „Stane se," nechtěl Baroš příliš rozebírat moment, kdy Hovorku, jenž v Jablonci hostuje ze Sparty držel pod krkem. „S Gadžim se znám z Liberce. Je to hodný kluk, mám ho moc rád, a to teď fakt mluvím vážně. Je to super kluk. Ale devadesát minut na hřišti je takový. Párkrát jsme si nadali, několikrát se pokopali, ale nebudeme brečet do novin. Po zápase jsme si podali ruku a mám ho pořád stejně rád," usmíval se Baroš.

Po závěrečném hvizdu zavládla na vítkovickém stadiónu, kam dorazilo téměř devět tisíc lidí, velká euforie. Baroš ji ale mírnil. „Vzpomínáte si na první kolo minulé sezóny? Vyhráli jsme v Brně a jak jsme pak hráli? Na Slovácku to bude těžké, loni jsme tam vybouchli. Nesmíme ustoupit z naší cesty a dobře se nachystat," upozornil Baroš.