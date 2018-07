Slavia na startu sezóny koncertuje a vede ligu. Baník padl v nastavení

Dva zápasy, šest bodů, skóre 7:0 a první místo v tabulce. Fotbalistům pražské Slavie vstup do nové sezóny Fortuna ligy nadmíru vyšel, v Edenu hravě porazili Karvinou 4:0. A další sobotní zápasy 2. kola? Příbram porazila 4:2 Bohemians, kteří dohrávali bez dvou vyloučených. Slovácko gólem v nastavení zdolalo Baník 2:1. Opava v brněnském azylu podlehla Zlínu 1:2.

Slávista Josef Hušbauer korunuje skvělý slalom gólem do sítě karvinského Berkovce.

Sešívaní začali v Olomouci sezónu parádně a doma v Edenu na vstupní výhru navázali. Do základní sestavy se vrátil kanonýr Škoda a do přestávky se hned dvakrát trefil. Ve druhém poločase korunoval gólem svůj skvělý slalom Hušbauer a skóre uzavřela rumunská posila Baluta. Karviná tak se Slavií od postupu do ligy prohrála všech pět zápasů.

Nováček z Opavy si zvyká na azyl v Brně, na jeho domácím stadiónu probíhá rekonstrukce hrací plochy. V posledním vzájemném soutěžním duelu vyhrál loni Zlín nad Opavou 1:0 ve finále domácího poháru. Ševci se radovali i nyní, od 14. minuty hráli po Svozilově vyloučení přesilovku a zvítězili 2:1.

Příbram nastoupila podruhé za sebou doma, tentokrát proti Bohemians. Středočeši v lize šestkrát za sebou nezvítězili, nováček však sérii rázně uťal. Využil hned dvou vyloučení soupeře či dvou tref mladého Matouška a vyhrál 4:2. Klokani tak čekají na venkovní výhru 9 zápasů od listopadu.

Slovácko hostilo oblíbeného soupeře. Vyhrálo čtyři z minulých pěti vzájemných duelů s Baníkem a oba v minulé sezóně. A když tentokrát vše spělo k remíze, Kubala ve třetí minutě nastavení rozhodl o výhře domácích 2:1. Na hřiště pak vnikli fanoušci Baníku. Ostrava tak v lize padla po šesti utkáních.