Destrukci Karviné režírovali Škoda s Hušbauerem

Po výborném výkonu fotbalisté Slavie rozebrali v 2. ligovém kole v Edenu Karvinou, která předvedla výkon na hranici bídy. Kdyby měli červenobílí v horkém večeru lépe seřízená mířidla, odjeli by Slezané s daleko větším debaklem. I tak si Pražané pohlídali první příčku, když i druhého soupeře porazili rozdílem třídy (4:0) a neinkasovali.

Slávista Josef Hušbauer korunuje skvělý slalom gólem do sítě karvinského Berkovce.

Karviná od první minuty působila v Edenu dojmem, že ji nezajímá ani tak domácí branka, jako cíl, neodvézt si debakl. Slavia soupeře přibila k jeho šestnáctce, ale vázla jí finální přihrávka. Po deseti minutách vlétl do šestnáctky Coufal, Tusjak ho mírně přišlápl a sudí Ardeleanu nařídil pokutový kop. Škoda si počkal, kam se hne jeho bývalý spoluhráč Berkovec, a po zemi mu poslal míč do protipohybu. Agilní Coufal o chvilku později prověřil Berkovcovu pozornost dělovkou z dálky.

Karviná jen naznačovala, že by mohla také útočit. Červenobílá středová řada karvinskou zelenou prakticky vygumovala z trávníku. Až Tusjak zatáhl míč po levé straně, před malým vápnem se vynořil Budínský, ale hlavičkoval nad branku. A tak Kolář mohl dál chytat sluneční paprsky. Hosty už zblízka prakticky neviděl.

Na druhé straně to naopak hořelo při každé akci domácích. Stoch - Hušbauer - Sýkora a Souček roztáčeli kolotoč nápaditých přihrávek, z nichž se hostům musela točit hlava. Když po půl hodině našel Hušbauer přesným centrem z trestného kopu Škodu, proti jeho hlavičce pod břevno neměl Berkovec šanci. Škoda sám v závěru poločasu předložil ideální míč Součkovi, který na něj nedosáhl, ve slibné pozici nezakončil ani Sýkora. Slavia mohla vést v poločase minimálně o tři i čtyři góly.

Domácí sevřeli Karvinou i po změně stran. Stoch to zkusil z dálky, ale obrana střelu srazila. Krátce na to jeho centr nezužitkoval Bořil. Ostřelování pokračovalo ze všech pozic, ale chyběla mu přesnost. Rány se nevešly ani mezi tyče. Když už se to Zmrhalovi po pěkné kombinační akci povedlo, Berkovec zázračně vyrazil nohou. Vzápětí si poradil i se střelou Sýkory.

Už to vypadalo, že Berkovec svoji branku před slávistickým kotlem začaroval. Nepovedlo se. Hušbauer si po hodině hry doslova pohrál s obranou soupeře, z pěti hráčů udělal statisty a z úhlu podél zmateně vyběhnuvšího Berkovce poslal míč do sítě. Rychlost a fotbalové nápady, to byly zbraně, proti nimž byli hosté bezmocní a se štěstím odvrátili šanci Součka. Podobu debaklu pak dal po další parádní akci střídající Baluta. A celý Eden zbytek zápasu tleskal.