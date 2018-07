Berkovec na Škodu nevyzrál

Vysokou výhru fotbalistů Slavie nad Karvinou 4:0 odstartovala penalta. Milan Škoda stál proti Martinu Berkovcovi, kterého zná velmi dobře. Platit to mělo i opačně... „První zápas doma, první penalta. Myslel jsem, že Milan bude trochu nervózní a nedá ji tam, kam obvykle kope, ale doprostřed. Zůstal jsem stát, on to vystihl a utáhl balón do strany, kam obvykle střílí," líčí Martin Berkovec. „Já jsem na tuhle stranu, po pravé ruce gólmana nedal naposledy penaltu Zlínu, tak jsem to chtěl prolomit a vyšlo to," usmívá se Škoda.

Zatímco jeho protějšek hovořil o zpackaném úvodu sezóny v Liberci a na Slavii, Škoda si zápas užil. „Měli jsme utkání pod kontrolou, dal jsem dva góly a myslel na hattrick, ale já dal zatím jen jeden Liberci. Sbírám to po jednom dvou gólech," usmál se. Šance vstřelit tři góly byla jedním z důvodů, proč ho kouč Jindřich Trpišovský nestřídal...

„Hrál dobře, říkal jsem si, že by hattrick mohl dát. V jedné šanci místo střely přihrál lépe stojícímu Sýkorovi, to se cení. Chtěl jsem také, aby odehrál celý zápas. V Olomouci dostal přednost Standa Tecl, proti Karviné jsme si pak vyzkoušeli, jak to půjde oběma vedle sebe," pravil kouč Slavie, který byl spokojený s výsledkem, ale na hře našel drobné kazy. „V některých fázích jsme hráli zbytečně pomalu a volili chybná řešení při zakončení. Na to se musíme zaměřit," zdůraznil.

Kouč Karviné Roman Nádvorník po další prohře nepropadá panice. „Máme smrtelný los. Liberec, pak Slavia... Teď musíme doma zvládnout duel s Mladou Boleslaví, protože pak jedeme do Jablonce a doma máme Plzeň. Zatím není důvod k panice, ale potřebujeme bodovat doma a urvat něco venku, abychom hráli o desáté místo a netřásli se, že skončíme v baráži. Bohužel na Slavii jsme špatně vstoupili do zápasu, dostali brzy gól, který nás srazil. Vzhledem ke kvalitě Slavie už jsme se do zápasu nedostali," lituje kouč Slezanů.