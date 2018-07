Hattricky neumím. Nejsem David Lafata, smál se spokojený Škoda

Na hrot proti Karviné postavil kouč Slavie Trpišovský Milana Škodu. Vyplatilo se. Dal v první půli dva góly, podílel se na dalších šancích a výrazně přispěl k vysoké sobotní výhře 4:0. Na hattrick, byť se proti odevzdanému soupeři přímo nabízel, však nedosáhl... „Ocenil jsem, že když ho mohl dát, přihrál lépe stojícímu Sýkorovi. Na hřišti byl Milan do konce i proto, aby ty tři góly dal,“ řekl po utkání kouč Jindřich Trpišovský.

Slávista Josef Hušbauer korunuje skvělý slalom gólem do sítě karvinského Berkovce.

Kanonádu s Karvinou jste odstartoval proměněnou penaltou. Gólman Karviné Martin Berkovec vsadil na to, že budete nervózní a vypálíte doprostřed. Uvažoval jste o tom?

Kopat penaltu není nikdy lehké, ale tohle bylo na začátku zápasu, takže jsem nebyl nijak nervózní. Na stranu po pravé ruce gólmana jsem poslední penaltu neproměnil, bylo to se Zlínem. Doufal jsem, že koukal na moje poslední pokutové kopy, a když viděl, že jsem ji tam nedal, tak tam nepůjde. Vyšlo to.

Brzy jste dal dva góly. Nemrzí vás, že jste nedal svůj druhý ligový hattrick, když jste soupeře válcovali?

Trošku jsem na to myslel, ale já ty svoje góly sbírám po jednom nebo po dvou. Hattricky neumím, zatím jsem v lize dal jen jeden Liberci, tam to ale šlo hrozně rychle. Nejsem David Lafata.

Karviná byla hodně zalezlá. Jaký jste na její obranu zvolili recept?

Rychle otáčet hru, držet míč a hledat okénka v jejich obraně. Hodně nám pomohl rychlý gól. V tom vedru, i když se hrálo až večer, kdy už sluníčko nepálilo, nás stál zápas hodně sil.

Oproti jarním zápasům jste měli míč na kopačkách mnohem častěji. Pracovali jste na tom v přípravě?

To máte pravdu. Na jaře jsme doma často zápasy museli otáčet, nebo jsme trnuli při vedení 1:0 a další gól přidali třeba až v závěru. Snažíme se držet míč. Tentokrát to bylo v pohodě. Když jsme vedli 2:0, říkali jsme si, že nesmíme dostat gól, abychom si zápas nezkomplikovali. O pauze nám v kabině trenér Trpišovský říkal, ať pokračujeme a přidáme další branky. To jsme splnili a dali ještě dvě.

V Olomouci jste byl na lavičce, na hrotu hrál Stanislav Tecl, teď jste šel od začátku. Cítil jste větší motivaci?

Hlavně jsme oba se Standou věděli, na čem jsme. On začal v Olomouci, já v Edenu, tak to bylo i domluvené. Trenér je taktik a podle soupeře rozhoduje, kdo z nás dvou začne. S Karvinou jsme byli chvíli na hřišti oba. Umím si představit, že bychom spolu hráli od začátku.