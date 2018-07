Potlesk byl fajn, ale dostat čtyři góly je špatné, smutnil karvinský gólman Berkovec

Vnímal jste potlesk fanoušků při představovačce i na konci zápasu?

Vnímal a je to příjemné, když na vás fanoušci nezapomenou. Bylo to moc fajn. Těšil jsem se na ně, mám je rád. Něco podobného jsem zažil i když jsem chytal za Bohemku. Cením si toho, protože jsou stadióny, kde na vás křičí úplně jinak (úsměv).

Čtyřgólový příděl vás přesto mrzí...

A hodně! Chtěli jsme tu dát první gól a Slavii to ztížit. Jenže jsme brzy sami inkasovali a všechno bylo jinak. Proti Slavii se pak hraje moc špatně. Po bídě, kterou jsme předvedli v Liberci, jsme tady chtěli hrát fotbal. Nakonec to bylo také špatné.

Výprask odstartoval penaltou Milan Škoda. Připravoval jste se na něj speciálně?

Milana znám. Kope to do svých míst nebo doprostřed brány. Myslel jsem, že když je to první zápas, trochu znervózní a zvolí prostředek, proto jsem zůstal stát. Bohužel pro mne, udělal to chytře. Viděl, že nikam nejdu, tak to utáhl ke straně.

Karviná se zachránila doslova v posledních minutách minulého ročníku. Teď je opět poslední a nedala ještě gól. Nemáte obavu z podobného, ne-li horšího konce?

V přípravě to nevypadalo špatně, ale tu nelze brát, soupeři proti nám nehráli naplno. V Liberci to vypadalo, že i přes tu bídu si odvezeme bod, nakonec jsme dostali gól. Na Slavii to bylo šílené... Máme těžký los, pořád je všechno před námi, panice nepropadáme. Pokud bychom ale hráli tak, jako v prvních dvou zápasech, může být zle. Musíme se zlepšit. Je to na nás. Boleslav už musíme porazit.

Vy si nemusíte nic vyčítat. V Edenu jste chytil tři nebo čtyři góly...

To nepočítám. Čtyři jsem dostal, a to je špatné.