Snad to bude zlom a ve čtvrtek si napravíme reputaci, věří Frýdek po výhře Sparty

V čem byla největší změna oproti zápasu se Suboticí?

Myslím, že si každý uvědomil, že takhle hrát nemůžeme a takhle to hrát nejde. To byla asi největší změna, že jsme k zápasu přistoupili úplně jinak než se Suboticí.

Po něm byl v pátek odvolán kouč Pavel Hapal. Překvapilo vás to?

Abych pravdu řekl, tak mě to překvapilo. Ale bohužel se to stalo, ale bylo to selhání nás všech, nebyla to chyba trenéra, ale hlavně nás hráčů, my jsme na hřišti. Ani nevím, jak bych nazval to, co jsme tam předvedli... Musíme hrát jako v Jablonci a doufám, že zvládneme ve čtvrtek odvetu a napravíme si reputaci.

Stačil něco Zdeněk Ščasný za dva dny změnit?

To je těžké říci... Je to nový impuls, ale nebylo to o trenérovi. Myslím si, že kdyby tady byl pan Hapal, vypadalo by to úplně stejně, protože co jsme předvedli v Subotici... I jako hráči jsme věděli, že to bylo špatně. Nechci říkat, že by to bylo stejné, ale určitě to nebylo trenérem.

Překvapilo vás, že jste začal v záloze?

Nepočítal jsem s tím, ale dozvěděl jsem se to odpoledne den před zápasem, připravil jsem se na to.

Věříte, že výhra v Jablonci může být zlomem?

Doufám, že ano a doufat v to budu. Ale do každého zápasu musíme jít na sto dvacet procent a v Jablonci to bylo vidět. Musíme hrát jako teď, a ještě k tomu přidat více kvality.

Byl jste jediným Čechem v základní sestavě. Jaké to je?

Člověk to na hřišti ani nevnímá, jestli je Čech nebo není. Jsem rád, že hraji.

A jak jste vnímal chování fanoušků vůči Kangovi po vstřelení gólu?

Abych řekl pravdu, tak jsme to nevnímal. Nevím, jak se k němu chovali, nevšiml jsem si.