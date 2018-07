Spartu probral i Rosického proslov. Řekl nám pár skvělých věcí, prozradil Ščasného žolík

Po čtvrteční ostudě v Srbsku byli na dně a po špatném výkonu přišli hned na startu sezóny o trenéra Pavla Hapala. V nelehkých chvílích však sparťanům pomohl i Tomáš Rosický a Sparta před čtvrteční odvetou vydřela v Jablonci cennou výhru 2:1. „Po zápase jsme si to vyříkali, měli jsme i pohovor s Tomášem Rosickým, řekl nám pár skvělých věcí. Věřím tomu, že nás vítězství nabudí a ve čtvrtek to zvládneme,“ řekl Vukadin Vukadinovič, který na hřiště naskočil až v půlce druhého poločasu a za tři minuty vstřelil vítězný gól.

Prozradíte, co vám Tomáš Rosický řekl?

To si nechám pro sebe. Co je v kabině, zůstane tam.

Jak jste vnímal negativní emoce fanoušků, které utlumil až váš gól na 2:0?

Máme to teď s fanoušky těžký, protože zápas v Srbsku jsme nezvládli. Ale myslím si, že v Jablonci jsme jim ukázali, že můžeme hrát jako tým.

Fanoušci dali najevo nelibost, když dal Kanga první gól...

Mrzí mě to, ale myslím, že Kangy si to trochu dělá i sám. Ale je to vynikající fotbalista, pro nás strašně moc důležitý, což bylo vidět v Jablonci i v prvním zápase s Opavou. Má fantastickou střelbu, pomohl nám, první gól byl strašně důležitý.

Jak jste v pátek přijali odvolání Pavla Hapala?

Byl to pro nás šok, nikdo z nás to nečekal. Pan trenér Hapal za to určitě nemůže, byl to náš špatný výkon v Subotici. Bohužel to odnesl on, kdo za nic v podstatě nemohl. Bohužel, to je fotbal... Mrzí mě to, ale musíme jít dál.

Co se změnilo?

Měli jsme s panem Ščasným jen jeden trénink, snažil se nám pomoci spíše takticky, zlepšit disciplínu. Je tady velice silný a kvalitní kádr. Bylo to jen o tom, že si všichni řekneme, že budeme hrát týmově, a ne individuálně. Myslím si, že se nám to i trochu povedlo. Byl to týmový výkon, spíše vydřené vítězství než nějaký krásný fotbal.

Může tenhle zápas otočit nepovedený start sezóny?

Určitě. Jablonec bude chtít hrát o špici, takže tady se nebude jen tak vyhrávat, tyhle body můžou být na konci velmi cenné. Musím říci, že Jablonec hrál na začátku dobře. Přežili jsme tam pár šancí. Pokud by dali gól, bylo by to samozřejmě těžší. Ale do druhého poločasu jsme vstoupili dobře, dali jsme gól a myslím, že pak jsme zápas de facto kontrolovali a přidali druhou branku. Oni se pak snažili nakopávat na Doležala a měli šance, dělali jsme fauly kolem vápna a nakonec dali gól z rohu. Škoda že jsme ho dostali. Ale důležité je, že jsme to zvládli.

Řekl jste si o základní sestavu? Vystřídal jste zraněného Ben Chaima a hned za tři minuty vstřelil vítězný gól.

Byla tam střela od Plavšiče. Snažil jsem se to tam nějak dotlačit do vápna, přeskočil jsem obránce a pak už jsem to měl snadnější. Jsem za to samozřejmě rád. Je mi však líto, že se Ben zranil. Doufám, že bude v pohodě, protože je to pro Spartu důležitý hráč. Ale nevím, jak to trenér ve čtvrtek vymyslí. Já jsem samozřejmě připravený.