Vaněček znovu katem Dukly. Pracuji pro Teplice, ale jsem nedočkavý, říká před odchodem do Skotska

Loni jste úspěšným vstupem do ligy nastartoval svoje střelecké vzepětí, které vám po deseti gólech v sezóně nakonec vyneslo i eminentní zájem ze strany skotského klubu Heart of Midlothian. Jak se cítíte po startu nového soutěžního období?

Mám smlouvu v Teplicích, i když bych chtěl odejít co nejdřív. Dokud se kluby nedomluví, chci odvádět všechno pro současný klub. Snažím se nastavit si hlavu tak, že dělám to, co mě baví. A že přestanu vnímat negativní komentáře od nějakých fanoušků. Ale je to těžké. Dáte gól a stejně na vás pořvávají. Není to příjemné, musím se s tím vypořádat.

Na druhou stranu máte jistotu nového angažmá v zahraničí od 1. ledna. Takže můžete být v klidu, nebo ne?

Tohle jsou dvě mince. Mohu se těšit na výzvu, která přijde, ale v podstatě jsem nedočkavý. Chci jít hned. Podle mne je odchod do Skotska něco jiného, než kdybych měl od zimy podepsanou smlouvu v dalším českém klubu a zůstával ve stejné soutěži. V tom je oproti cizině rozdíl.

Jak k vašemu avizovanému loučení s Teplicemi přistupují dosavadní spoluhráči?

Kluci si z toho dělají i legraci. A to skoro pořád, když třeba přestřelím míč na tréninku. Zrovna v pátek se míč takhle ztratil a hned jsem slyšel hlášky, že půjdu do Skotska a v Teplicích nebudou mít čím kopat (úsměv). Tak jsem jim snad za to odpověděl dvěma góly proti Dukle.

Po obou přesných trefách z vás čišela nefalšovaná radost.

V Teplicích vycházím se všemi skvěle. Bylo by nefér, kdybych se neradoval ze společného úspěchu s týmem.

Sledují vás i ze Skotska?

Mám informace, že tam řeší každý můj pohyb. I nedávnou asistenci na gól v Příbrami. Všechno rozebírají a určitě je budou zajímat i moje góly proti Dukle (úsměv).