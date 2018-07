Hned dvakrát jsem byl v těžké křeči, přiznal Vrba po vydřené výhře nad Libercem

Šest bodů sice plzeňští fotbalisté v úvodních dvou ligových kolech získali, ale cestu k nim neměli zdaleka tak jednoduchou, jak by se od obhájce titulu očekávalo. „Všechno skutečně není ideální. V prvním zápase na Dukle jsme prohrávali a museli výsledek otáčet, doma s Libercem to také nebyl jednostranný zápas. Neměli jsme na to, abychom soupeře zatlačili a vyhráli výrazněji,“ přiznával trenér Viktorie Pavel Vrba, že větší spokojenost zatím panuje s plným bodovým ziskem než s předváděnou hrou.