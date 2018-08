Hušbauer zařídil výhru Slavie. Opavský nováček ale ukončil neprůstřelnost Koláře

Premiéru v dresu Slavie ozdobil střelec Peter Olayinka gólem do sítě Opavy.

Kapitán fotbalové Slavie Josef Hušbauer uniká opavskému soupeři v utkání 3. kola nejvyšší soutěže. Právě Hušbauer parádní trefou poslal v prvním poločase Pražany do vedení.

Slavia se do Slezanů zakousla od první minuty, a ještě před jejím koncem mohla vést. Kolář odkopl míč před dotírajícím soupeřem až k šestnáctce hostí, tam si ho zpracoval Sýkora a šel sám na Fendricha. Ten však vyběhl včas a tutovku mu zmařil. Domácí se usadili na dlouhé minuty před šestnáctkou hostí a jejich předsevzetí, že nezalezou, vzalo za své. Slávisty však opustilo štěstí v zakončení. Hlavička Tecla se nevešla pod břevno a Zmrhala vychytal Fendrich, který držel Opavu nad vodou.

V Edenu však nikdo nepochyboval, že Slavia tlak zúročí. Stalo se po dvaceti minutách hry, Když Bořil hodil dlouhý aut do šestnáctky soupeře, hosté míč odvrátili jen za hranici pokutového území a Hušbauer ho nádherným volejem poslal do horního rohu branky. Opava se nestačila ani oklepat, když do její šestnáctky znovu vletěl Sýkora, unesl tlak dvou obránců, ale přízemní střela jen orazítkovala levou tyč.

Po půlhodině hry se znovu chvěla konstrukce opavské branky, když Hušbauer vypálil, míč v chumlu někdo tečoval a Fendrich byl rád, že ho vyrazil na břevno. V samém závěru první půle hledal Sýkora při brejku Tecla, ale gólman hostí vyběhl včas. Hosté se snažili, nebyli tak odevzdaní, jako před týdnem Karviná, ale na víc než dvě střely, které daleko minuly Kovářovu branku, se nezmohli.

Opavští se zdvořilostně podívali na začátku druhé půle k šestnáctce a pak rychle mazali zpátky. Ke cti jim slouží, že srdnatě padali do krupobití slávistických střel. Slavia se po padesáti minutách dočkala druhého gólu. Stoch vypálil z dobrých dvaceti metrů, Fendrich míč neudržel, ale dobíhajícího Tecla stáhl na trávník Simerský. Nařízenou penaltu bezpečně proměnil vynikající Hušbauer.

Slavia lehce ubrala a hosté se přeci jenom dostávali k její brance. Helebrand ale Koláře neprostřelil a Kuzmanovičovi byla branka nízká. Naopak třetí gól mohl přidat na druhé straně střídající Škoda, ale Fendrich zázračně vyrazil. Opavští se přeci jenom dočkali, když Kuzmanovič v závěru po 260. minutách ukončil ranou k tyči Kolářovu neprůstřelnost. Těsně před koncem po rohovém kopu zachraňovala po skrumáži na brankové čáře a vzápětí Helebrand ve stoprocentní pozici přestřelil zívající branku. A tak udeřili domácí. Hušbauer trefil tyč a střídající Olayinka poslal míč do sítě.