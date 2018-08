Ten volej byl určitě jedním z mých nejhezčích gólů, liboval si slávista Hušbauer

Záložník Slavie Josef Hušbauer se rozhodl, že obyčejné góly už dávat nebude. Před týdnem si pohrál se sedmi borci Karviné, v pátek vymetl pavouka parádním volejem z opavské šibenice. Byla to jeho padesátá ligová trefa, a z penalty pak načal druhou padesátku...

Před týdnem jste dal parádní gól Karviné, když jste obešel sedm hráčů. Opavě jste vymetl šibenici nádherným volejem. Vy už asi nebudete dávat obyčejné góly. Byl tenhle nejhezčí v kariéře?

Asi ne (úsměv). Důležité je, že nám pomohl. Ale jestli byl nejhezčí v kariéře, to si netroufnu říct, pár pěkných branek pro oko už jsem dal. Jeden z nejhezčích ale určitě, góly po střelách z dálky jsou vždycky hezké.

Na hřišti nebyl Milan Škoda, takže jste byl na penaltu určený vy?

Byl jsem určený a po první trefě jsem byl v pohodě. Věřil jsem si na penaltu.

Tři zápasy, tři góly. Budete po pěti letech útočit opět na krále ligových kanonýrů?

Je hezké, že jsem dal už tři góly, a bylo by fajn, kdybych jich nastřílel jako tenkrát osmnáct. Důležitější pro mne je, aby to šlapalo mužstvu.

V lize jste dal už překročil hranici padesáti gólů, právě tou parádní ránou z voleje...

Jsem rád, že jsem dal tolik branek, na záložníka je padesát tref slušný počet. Z tohoto pohledu jsem spokojený.

Proti Opavě jste mohl dát svůj první hattrick. Co k němu chybělo?

Měl jsem situaci řešit líp, kdybych to dobře trefil, tak jsem dal gól, chyběl kousíček, malinko to mrzí.

Nebál jste se poté, co Opava snížila na 1:2 o tři body?

Trochu ano, hráli na riziko jako my, měli tam i další šance. Mohlo tam cokoliv spadnout. Jsem rád, že jsme v poslední minutě výhru potvrdili třetí trefou.

Po sedmdesáti minutách jste obrovské tempo zvolnili. Bylo to počasím, nebo už jste mysleli na úterní zápas Ligy mistrů s Kyjevem?

Spíš to bylo počasím. Je těžké hrát v takovém počasí, stálo nás to hodně sil. Měli jsme ale pak hrát chytřeji, víc držet míč a zbytečně ho neztrácet. Zkušenější soupeř by nás asi potrestal víc.

Úvod sezóny vám vychází parádně. Dali jste deset gólů, vedete tabulku s plným počtem devíti bodů...

Začátek je výborný. Chceme titul. Liga mistrů je bonus navíc, ale i v ní chceme také uspět. Myslím si, že Dynamo Kyjev je hratelné, určitě bude Eden plný. V úterý musíme uhrát dobrý výsledek pro odvetu. Daří se nám herně, dáváme góly, ale měli bychom těch šancí, které si vytvoříme, proměňovat ještě víc. Baví nás to. Máme výborný mančaft, věřím, že je lepší, než ten, s nímž jsme před dvěma roky vyhráli titul.