Baroš o hattricku: Kdo říká, že pro něj nic neznamená, kecá. Chválil ho i Jágr

„Kdo bude tvrdit, že po něj hattrick nic neznamená, tak kecá. Dát tři góly je speciální, obzvlášť před našimi fanoušky, jsem šťastný," vykládal po druhém hattricku v dresu Baníku Baroš. Na ten premiérový si už téměř ani nevzpomněl. „Noo, snad Hradec?" lovil správně z paměti zápas 19. kola sezóny 2012/2013. Také tehdy Baník vyhrál doma 3:0. Hned v dalším zápase se Ostrava postavila Příbrami a Baroš přidal další dvě trefy. „Jsem za ty tři góly samozřejmě rád, ale my jsme především chtěli moc po utkání na Slovácku, které jsme ztratili v devadesáté minutě, vyhrát. Je super, že jsme to dokázali," řekl Baroš.

Příbram v prvních dvou kolech neprohrála, pocitu lepšího týmu si v Ostravě ale užívala pouhé čtyři minuty. Pak přišel první útok Ostravy a Barošova kulišárna, který se prosadil zády k brance střelou přes hlavu svou i bránícího Nitrianského. „Byl to dlouhý míč a chtěl jsem si dát více pod sebe. Ale trošku do mě strčil Nitrianský, takže balón vyletěl nahoru. Tak jsem do toho plácl přes hlavu a zapadlo to tam," popisoval.

Od toho momentu byl Baník znatelně lepší, což Baroš doladil hlavičkou na 2:0 a po přestávce ranou pod břevno, která znamenala třetí gól. Na sociální síti vysekla Barošovi poklonu hokejová legenda Jaromír Jágr, bezprostředně po utkání i oba trenéři. „Přehodí si to, trefí to nůžkama. To udělal Ronaldo proti Juventusu, jinak kolik takových vidíte?" chválil Baroš trenér Příbrami Josef Csaplár. „Ten první gól to by nádhera. Je vidět, že je ve formě, že trénuje. I když měl v týdnu potíže se zády. Vyplatilo se mu to. Zachoval se jako střelec," doplnil jej domácí lodivod Bohumil Páník.

Dva ligové hattricky Baroše dělí více jak pět let. Bude stejně dlouho čekat na další? „Takhle neuvažuju. Bude mi sedmatřicet a ten věk i cítím. V týdnu mě bolela záda, nemohl jsem ani pořádně trénovat. Dal jsem to do kupy až na dnešek. Tělo cítit je, ale zatím je to v takovém mezičase, na hřiště se dobelhám a nějak to dohraju," svěřoval se miláček ostravských fanoušků.

I proto se čekalo, že po třetím gólu půjde brzy odpočívat. Baroš ale utkání v úmorném vedru dohrál. „Přemýšlel jsem, že půjdu střídat. Ale trenér mi říkal, že mladí mají křeče, tak ať se v útoku šetřím, že potřebuje prostřídat kluky vzadu," smál se Baroš.