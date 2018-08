Nezalezeme ani na hřištích nejtěžších soupeřů. Budeme hrát náš fotbal, pravil rezolutně opavský kouč

Opava je prvním týmem, který dal Slavii na podzim v lize gól. Ale v úvodu zápasu to vypadalo, že si odvezete příděl...

Prvních dvacet minut nás Slavia dostala pod velký tlak a než jsme se z něj dokázali vymanit, dostali jsme gól po naší ztrátě. Hušbauer to trefil fantasticky. Ale několikrát nás podržel i brankář Fendrich. Rozhodli jsme se změnit rozestavení, abychom eliminovali dlouhé nakopávané míče Slavie. Škoda penalty na 0:2, nebudu spekulovat, jestli byla, nebo ne. V každém případě jsme byli ve druhém poločase domácím minimálně vyrovnaným soupeřem. Měli jsme momenty, které mohly zápas hodně zamotat. Kluci neřešili zakončení dobře, přitom v tréninku takové šance dávají. Mohlo v tom být trochu nezkušenosti, přemotivovanosti, nebo i „dřeváctví" (úsměv). Těší mě fakt, že jsme se dokázali zvednout a hrát naši hru.

V úvodním kole na Spartě a ve třetím v Edenu jste se prezentovali velmi sympaticky...

Pro naše nezkušené hráče to byl hodně těžký začátek v nejvyšší soutěži. Teď se teprve ukáže realita, jak na tom opravdu jsme. Věřím, že dobře. My nechceme prohrávat a určitě nechceme zalézat ani na hřišti těch nejtěžších soupeřů. Chceme hrát náš ofenzívní fotbal.

Tři kola bez bodu, nemůže utrpět psychika hráčů?

Nemyslím si a ani na to takhle nekoukám. Jsem naopak přesvědčený, že nám tenhle těžký start pomůže. Na Letné šedesát minut a v Edenu druhý poločas jsme si ověřili, že můžeme hrát kvalitní partii i s takhle silnými týmy. Berte to tak, že my jsme měli v sestavě borce, kteří mají dohromady třicet ligových startů, a hrajete s mužstvy, která mají mezinárodní zkušené hráče. Kluci z nich mají respekt. Byli zvyklí, že třeba Pardubice při střídání poslali na hřiště devatenáctiletého kluka. Sparta a Slavia hráče, kteří jsou kvalitou mnohem výš. Na hřiště jde třeba Škoda. Netvrdím, že Liberec nebo Karviná budou lehčími soupeři. Potřebujeme se uklidnit. Mužstvo ví, co chce hrát a v Edenu kázalo i srdce. Neberu jako problém, že nemáme ani bod. Vždyť i s nadstavbou nás čeká ještě dvaatřicet kol a zkušenosti z tak těžkých zápasů nám určitě pomohou. Kdybychom získali v Edenu bod, byla by to obrovská vzpruha. S psychikou si poradím.

O Opavě se říká, jak nadšené a oddané má fanoušky. Ale v Edenu jich byla možná stovka...

Podle mne jich byly tři stovky. Na Spartu jich přijelo asi čtrnáct set. Místo dvou výjezdů za měsíc musí ven čtyřikrát, včetně našeho brněnského azylu. Nelze se divit, že jich přijelo méně.

Brněnský azyl je velký problém. Nedají se úpravy opavského stadiónu urychlit?

Nikdo od nás neuslyší, že je brněnský azyl pro nás problém. Pochopitelně by nám plný domácí stadión pomohl víc. To v Brně nemáme. Musíme to ale přežít. Vedení klubu dělá maximum, abychom se domů vrátili co nejdřív, ale bohužel uspíšit to nelze.

Oporou Opavy byl i ve druhé lize gólman Vojtěch Šrom, proč dostal v Edenu přednost Vilém Fendrich?

Vojtěch má vážně nemocnou malou dcerku. Rodina je u nás nad sportem. Vilém po těžké operaci kolena nestál tři čtvrtě roku v brance. V Edenu při ligovém debutu podal výborný výkon, několikrát nás podržel. Potěšil mě.