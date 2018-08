Se střídáními mi radí asistenti, usmíval se kouč Vrba po vítězství Viktorie v Olomouci

Na Hané, odkud pochází, slavil cenné vítězství last minute. Střídající Procházka zajistil fotbalistům mistrovské Plzně v závěru ligového zápasu v Olomouci vítězství 1:0 a trenér Viktorie Pavel Vrba neskrýval radost z tříbodového zisku. Jeho celek zůstává dál stoprocentní.

Ani na gól přesně centrující Zeman nehrál od začátku. Zdá se, že vám změny v sestavě stoprocentně vyšly...

Ohledně střídání mi radí asistenti. Dal jsem na ně. (smích). Výhry si moc považuju, vždyť Olomoučtí podali hodně dobrý výkon. Zejména do pauzy hráli velmi dobře kombinačně.

Ve všech třech dosavadních ligových zápasech v nové sezóně jste udeřili po změně stran. Čemu to přičítáte?

Může to být souhra okolností, asi jsme měli i trochu štěstí. Ale taky to něco vypovídá o charakteru našeho mužstva.

Hraje roli i to, že máte nesmírně kvalitní lavičku?

Je to možné. U nás sedí na lavičce nebo dokonce v hledišti hráči, kteří by v naprosté většině ligových týmů nastupovali v základu. Díky tomu, že přijde na hřiště čerstvý hráč, který je stejně dobrý jako ten střídaný, dokážeme v závěru vystupňovat tempo a převahu ještě zvýraznit.

Věřil jste, že by mohl slovenský záložník Procházka duel na Hané rozhodnout?

Ano. Vždyť v minulém působišti nastřílel za Levski Sofia v bulharské lize ze střední vzdálenosti dost branek. Na jeho vítězné trefě má však značnou zásluhu i Zeman, který mu poslal z levé strany perfektní centr.

Vybojoval si Procházka místo v zahajovací jedenáctce pro příští ligový duel proti Zlínu?

Možná ano. To ale budu vědět až ke konci příštího týdne. Sestavu určuju vždycky především podle toho, jak hráči na trénincích pracují.

V průběhu druhé půle se spustil nad stadiónem Sigmy prudký liják. Nečekal jste tak trochu, že sudí Berka kvůli tomu zápas přeruší?

Na to jsem vůbec nemyslel. V Olomouci jsme strávili podstatnou část dne a odpoledne a v podvečer tam panovalo nesnesitelné vedro. Takže já jsem ten déšť považoval spíš za příjemné osvěžení. Však jsme taky hned na hřišti ožili.

Jak to vypadá s marody Kolářem, Hejdou a Hájkem?

My se ale nesmíme ke zraněným vyjadřovat (úsměv). Kolář si léčí achilovku, jeho absence bude delší. Hejda s Hájkem by se měli už brzy zapojit do přípravy.