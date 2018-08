Weber o Budínského stále stojí. Nikdo o tom se mnou nemluví, namítá záložník Karviné

Kolikrát ještě oblékne záložník Lukáš Budínský dres Karviné? Neví to on a ani trenér Mladé Boleslavi Jozef Weber, který o tvořivého fotbalistu velmi stojí. „Ano, stále o něj máme zájem,“ připustil Weber po utkání 3. kola, ve kterém Středočeši zvítězili ve Slezsku 4:3 a připsali si první ligové body v sezóně.

O nic moudřejší není ani 26letý rodák z Prahy Budínský. „Nikdo se mnou na tohle téma nemluví, takže se normálně připravuju na utkání a neřeším to," uvedl Budínský. „Soustředím se jen na Karvinou a na to, co nás čeká. Nemáme ani bod a před sebou dva těžké zápasy (Jablonec venku a doma Plzeň - pozn. aut.). S tou nulou se nám moc dobře asi hrát nebude," odtušil Budínský.

Karvinští se po porážkách v Liberci (0:1) a na hřišti Slavie (0:4) hodně upínali k domácímu zápasu proti podobně neúspěšné Mladé Boleslavi. Utkání proti soupeři, které vede někdejší karvinský kouč Weber, jim ale vůbec nevyšlo. Třetí ligová porážka je poslala na úplné dno ligové tabulky. „Čtyři góly doma, to je fakt hodně," odtušil Budínský, který vyrovnávacím gólem v nadstaveném čase první půle prolomil dosavadní střeleckou nemohoucnost Karviné. „První poločas měl skončit jinak. Měli jsme tam tři, čtyři šance, ale vyrovnali jsme až v nastavení z penalty. Měli jsme jít do vedení mnohem dřív," popsal.

Domácí doplatili na obrovské chyby v obraně, který znovu hrála v jiném složení, než v předchozích zápasech. Zraněného Pavla Dreksu nahradila nejnovější posila Maďar Gergö Kocsis. „Snad jediný zápas jsme nehráli ve stejném složení," tušil problém středopolař Lukáš Budínský.

V prvním poločase to byl právě on, kdo byl hostujícímu brankáři Šedovi nejvíce nebezpečný. A to mladoboleslavskému trenérovi Weberovi, který Budínského ze společného působení v Karviné velmi dobře zná, vadilo. „Hráče jsem na něj upozorňoval, ale pokrýt ho moc nedokázali. Aspoň viděli, že jsem Lukáše nepřeceňoval," pousmál se Weber.

Naštěstí pro hosty umístěné střely zpoza šestnáctky dokázal mladoboleslavský gólman Šeda pokaždé vytěsnit mimo vymezený prostor. „Všechny je chytil, takže asi nebyly úplně dobře umístěné," krčil rameny Budínský.