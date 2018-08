Darebný výkon, zuřil Hašek navzdory výhře v derby. O půli v kabině létaly koše!

Lukáš Juliš slaví branku do sítě Dukly, do vlastní sítě nešťastně poslal míč Chlumecký

„O poločase byl v šatně řev, bylo tam i něco rozkoplého. Ale zasloužili jsme si to," přiblížil dění v kabině útočník Lukáš Juliš. „Z našeho výkonu mám velmi špatný pocit, je pro mě těžké se radovat. Tři body se počítají. Docením je ale až se vzpamatuji z toho, co jsem viděl," doplnil Hašek.

Před týdnem inkasovali zelenobílí těžký direkt v Příbrami (prohra 2:4), na Julisce ho chtěli odčinit. Povedlo se jim to ovšem pouze výsledkově. „V letní přípravě jsme podávali zajímavé výkony, dokázali jsme je ale přenést pouze do šedesáti minut v prvním zápase se Slováckem. Na Dukle jsme vypadali, že ránu pěstí do hlavy v Příbrami jsme nedostali před týdnem, ale těsně před zápasem na Julisce," zlobil se Hašek, který byl nespokojený především s průběhem prvního poločasu.

Klokani byli od začátku zakřiknutí, neprobral je ani vstřelený gól. Naopak v závěru půle mohli inkasovat, Schranz ale trefil zblízka hlavou tyč. Poločasové mytí hlav však zabralo, po přestávce byli hosté přece jen aktivnější, z mnohých brejků mohli vstřelit klidně tři branky.

„Byl to od nás zbabělý výkon, neměl nic společného s tím, co umíme. Po gólu až do konce poločasu to byl vzadu chaos. Ve druhém poločase po příchodu Júsufa do naší záložní řady, která byla katastrofální, jsme si vypracovali několik šancí. Ale mezi nimi jsme byli darební," podotkl Hašek, který šest bodů ze tří úvodních zápasů kvituje. „Šest bodů je hezkých, ale musíme se výrazně zlepšit," doplnil Hašek.