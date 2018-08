Sklenka bílého, seznam posil. Kouč Slavie po Kyjevu relaxoval pod jmény sparťanů

Závěrečným hvizdem ještě večer zdaleka nekončí. Fotbalová Slavia v úterý uhrála s Dynamem Kyjev remízu 1:1, která jí i před odvetou dává šanci na postup do play off Ligy mistrů. Šéf představenstva Jaroslav Tvrdík zveřejnil fotografii, jak po důležitém duelu odpočívají trenér Trpišovský a vedení klubu. Pikantní je, že na tabulích kanceláře v Edenu lze přečíst i kompletní seznam vytipovaných posil. Je na něm i Josef Šural, kapitán konkurenční Sparty, a spousta dalších zajímavých jmen.

Sklenka bílého, únava z náročného večera. A jako kulisa tabule s detailním rozpisem fotbalistů, kterým by slušel sešívaný dres.

Šéf představenstva Jaroslav Tvrdík už nejednou na Twitteru způsobil haló. Tentokrát vyfotil trenéra Jindřicha Trpišovského, sportovního ředitele Jana Nezmara a další členy vedení během zasloužené chvíle odpočinku.

Hlavni ukol Slavie je rozdavat fotbalovou radost. Uzasne, kam jsme se za necele tri roky posunuli. Dekuji fanouskum, asi jsem nezazil lepsi atmosferu nez dnes. A nic neni rozhodnuto, motivace postoupit se dnesnim golem hostu jen dale extremne zvysila. Dekujeme za podporu! pic.twitter.com/dsTNGn18dp — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 7. srpna 2018

Těžko říci, zda se chtěl boss blýsknout, nebo jde o kouzlo nechtěného. Fanoušci si teď každopádně mohou detailně prohlédnout, o jaké hráče se sešívaní v létě zajímali a ještě zajímají. Takové seznamy přitom kluby většinou úzkostlivě tají.

Sledují spoustu cizinců

Počítáme-li Coufala, Zeleného, Balutu, Olayinku a čerstvě i Matouška, utratila Slavia v létě přibližně 230 miliónů korun. Spadeno však měla či nadále má na spoustu dalších hráčů.

„Jedná se o plán na únor, březen. Je to posílení snů," vysvětlil Tvrdík nejrůznější varianty sestav s ideálními posilami.

Vypustil rozhodně zajímavý seznam. Sešívaní měli v létě zálusk třeba na Josefa Šurala, kapitána Sparty, jeho spoluhráče Eldara Čiviče či Benjamina Tetteha, který přestoupil právě na Letnou.

Slavia se stále více dívá do zahraničí. Líbil by se jí Egypťan Amr Warda (nově PAOK Soluň), dále Pascal Köpke (odešel do Herthy Berlín), Kristoffer Olsson (AIK Stockholm) či Nemanja Radonjič (CZ Bělehrad).

Z FC Kodaň by ráda zpátky přivedla stopera Michaela Lüftnera. Stála také o Jiřího Skaláka, který před pár dny odešel z Brightonu do Milwallu.

Pokud jde o českou ligu, v hledáčku jsou třeba Michal Trávník (Jablonec), Adam Jánoš (Baník Ostrava), Šimon Falta (Olomouc), Ubong Ekpai (Plzeň) či Davis Ikaunieks (Jablonec).