Hála se kál. V Almaty Sigmu čekají pekelné ochozy

Čeká je daleká cesta, bouřlivá kulisa, vedro a protivník, který si na vlastním trávníku dost věří. Přesto olomoučtí fotbalisté vyrazí příští týden na odvetu třetího předkola Evropské ligy do Almaty s optimismem. Výhra 2:0 na Andrově stadiónu jim dává slibné vyhlídky na postup.

„Mohlo to skončit i vyšším rozdílem, výsledek ale bereme. Hlavně že jsme nedostali gól," oddechl si záložník Šimon Falta, na jehož kvality před utkáním upozorňoval trenér Kajratu Carlos Alós Ferrer. „Můžeme jet do Kazachstánu s klidným svědomím. Soupeř je doma hodně silný, navíc tam bude těžké klima, na které je Kajrat zvyklejší. Když tam ale dáme gól, měli bychom to už zvládnout," připomněl Falta.

Sigma v druhé půli úvodního souboje přečkala dvě tyčky Kazachů, na druhou stranu mohla dorazit Kajrat třetím zásahem, čímž by si vytvořila ještě lepší výchozí pozici. Vůbec největší příležitost spálila v závěru duelu.

Unikající Martin Hála místo přihrávky na Tomáše Zahradníčka, jenž by se ocitl úplně sám před brankářem, zvolil střelu. A ta Plotnikovovi starosti nenadělala. „Omlouvám se všem fanouškům Olomouce. Měl jsem přihrát Zahrymu, ale bohužel jsem ho neviděl. Udělal jsem chybu, ale nebylo to schválně. I když na videu to vypadá příšerně," kál se včera na vlastním facebookovém profilu 26letý obránce Hanáků, jenž špatně vyřešenou situací rozohnil i domácího kouče.

„Šlo o důležitý moment, vítězství jsme mohli korunovat třetím gólem, což už by do odvety bylo vynikající. V tu chvíli jsem byl tedy hodně zlý a vzteklý," přiznal Václav Jílek.

Finální stav ho potěšil, přesto tuší, že jeho svěřenci podstoupí ve čtvrtek náročnou bitvu. Borci z Almaty hrají své zápasy na umělé trávě a v předkolech evropských pohárů neprohráli doma už čtrnáctkrát v řadě. Naposledy se o tom přesvědčil silný Alkmaar, z postsovětské země si odvezl porážku 0:2. „Viděl jsem záběry a hlediště bylo pekelné. Plné tribuny budou pro Kajrat motivující," varoval kouč Hanáků. „Nebudeme si nic nalhávat, bude to těžké, ale dva góly můžeme dát. Šanci pořád máme," neztrácí naději jeho protějšek na lavičce Ferrer.