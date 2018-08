FOTBAL ON-LINE: Odvážný Zlín hrozí Plzni. Jablonec rozdrtil Karvinou, Příbram Duklu, Opava vyválčila první bod

Vedoucí Slavia páteční předehrávku zvládla. Do akce dnes jde druhá Plzeň, a to proti Zlínu od 19:00 před kamerami O2 TV, stav je 0:0. Zápas můžete sledovat v on-line reportáži na Sport.cz. V již odehraných dnešních utkáních Příbram rozdrtila Duklu (4:0) a Jablonec Karvinou (4:1). Opava s Libercem hrála 1:1 a získala tak první bod po návratu do nejvyšší domácí soutěže.