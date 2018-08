Šeda vzal prohru se Slavií na sebe. Byl jsem tam o setinu vteřiny později než Škoda, kál se boleslavský gólman

Nejofenzivnějšímu celku ligy sice pustil jen jeden gól, ale o to víc Jana Šedu štve. Dosud Mladá Boleslav v lize pokaždé obdržela tři branky a víc, teď jen jedinou. Ovšem byl to rozhodující moment, Mladá Boleslav padla se Slavií 0:1.

„Určitě mě to hodně mrzí. Myslím, že jsme si to odmakali na sto procent. Měli jsme tam i takové dvě polopříležitosti vstřelit branku, takže si myslím, že remíza by byla zasloužená. Samozřejmě Slavia má svou kvalitu, stálo nás to hodně sil. Mě osobně mrzí ten prohraný souboj se Škodou a darované vítězství," hořekoval Šeda.

Mluvil o situaci ze 34. minuty, kdy po dlouhém pasu do vápna od Michaela Ngadeua špatně odhadl situaci, prohrál souboj s Milanem Škodou a ten hlavičkoval do prázdné branky.

„Určitě to musím vzít na sebe. Věřil jsem si, že vzdušný souboj po centru vyhraju. Bohužel jsem tam byl asi o setinu vteřiny později, Škoďák mi to líznul přes rukavice a zapadlo to do brány," popsal osudný moment.

Jak viděl klíčovou situaci vítěz? „Míša měl hodně času a dal mi skvělý balón za obranu. Cítil jsem, že gólman jde ven. Souboj jsem vyhrál, přehlavičkoval jsem ho. Bylo to důležitý," liboval si Škoda po své třetí trefě v sezóně.

„Kdybych to možná vyhodnotil tak, že tam budu určitě později, zůstal bych v bráně a myslím si, že Takács i Králik (Král) tam byli a svedli by souboj. Otázkou je, jestli bych pak neměl trochu vyšší postavení, že by mě pak třeba přehodil. To je ale kdyby a já to musím vzít na sebe," kál se Šeda.

Radost mu mohl ještě v posledních minutách udělat Tiemoko Konaté, jenže v dobré šanci přestřelil. „Je to škoda. Timy to udělal krásně, myslel to dobře na vzdálenější tyč, asi mu to skákalo a bohužel to netrefil," litoval Šeda.

„Když se bavíme o chybě Šedy, musíme se bavit i o Konatém. Odehrál výborné utkání, maká, mohl být slavný, není. Měl zachovat chladnou hlavu," měl už méně pochopení kouč Mladé Boleslavi Jozef Weber po třetí prohře ze čtyř zápasů.

„Výsledek 1:1 by byl pro nás zasloužený," poznamenal Šeda, podle něhož se Boleslav nemá i přes ztrátu za co stydět.

„Kluci hráli skvěle takticky. Bylo tam pár zablokovaných střel. Vlastně jsme ani Stocha nepustili pořádně ke střele. Od tohoto výkonu se můžeme odrazit. když to ještě trochu propilujeme, myslím si, že budeme vyhrávat," zůstal pozitivní Šeda. Příště Středočechy čeká opět doma Opava.